Jamie Lee Curtis assiste aux Golden Globes 2023 dans une combinaison noire Mopays.com

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Jamie Lee Curtis avait tous les yeux rivés sur elle lors de la 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards le 10 janvier, lorsqu’elle a foulé le tapis rouge devant le Beverly Hilton à Los Angeles, vêtue d’une combinaison noire sans bretelles avec une cape en dentelle qui lui couvrait les épaules et pendait sur ses fesses. L’homme de 64 ans Halloween était sur place pour remettre un prix plus tard dans la soirée, alors elle s’est assurée qu’elle ressemblait à un million de dollars, et elle a définitivement réussi. Jamie a accessoirisé son look avec des bijoux en argent et sa coupe de lutin gris signature.

Jamie est entrée dans la série avec une nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle – Film pour sa performance en tant que Deirdre Beaubeirdre dans le film Tout partout tout à la fois. Sur le tapis, elle a dit La variété qu’elle a accepté de faire le film parce que Michelle Ouais était dedans. “Il était important que je comprenne qui était Deirdre et que je comprenne qui était Evelyn, leur relation et leur histoire d’amour”, a-t-elle déclaré.

#Golden Globe la nominée Jamie Lee Curtis dit qu’elle a accepté de faire #EverythingEverywhereAllatOnce parce que Michelle Yeoh était dedans. “Il était important que je comprenne qui était Deirdre, et que je comprenne qui était Evelyn, leur relation et leur histoire d’amour.” https://t.co/ywZXlvQL4G pic.twitter.com/2y7LE8eEg5 — Variété (@Variété) 10 janvier 2023

La dernière nomination de Jamie aux Golden Globe remonte à 2016, lorsqu’elle a reçu le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée – Comédie ou comédie musicale pour son rôle dans Fox’s Scream Queens. Au fil des ans, elle a reçu huit nominations aux Golden Globes au total pour son travail dans True Lies, Freaky Friday, Un poisson appelé Wanda et plus.

L’émission de cette année a marqué le retour de la cérémonie sur NBC. NBC a en fait annulé la diffusion de l’événement l’an dernier après une enquête menée par le Temps de Los Angeles a constaté que HFPA n’avait pas de membres noirs, ce qui a conduit beaucoup à boycotter l’émission. La HFPA a depuis apporté des changements et NBC a recommencé à diffuser l’émission, qui était animée par le comédien Jerrod Carmichael à l’intérieur du Beverly Hilton.

