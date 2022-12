Jamie Lee Curtis appelle la sobriété de 22 ans un “héritage”: “Ce sera la plus grande chose que je fasse”

Jamie Lee Curtis et Colin Farrell ont parlé de sobriété lors d’une récente conversation.

Curtis, 64 ans, et Farrell, 46 ans, ont tous deux fait un voyage de sobriété et pour la série “Actors on Actors” de Variety, ils ont discuté de ce qu’est un “cadeau”.

“J’y pense beaucoup. Être sobre va être un héritage, c’est sûr”, a répondu l’actrice de “Halloween Ends” quand Farrell a demandé ce que le mot “héritage” signifiait pour son parcours de sobriété.

“Parce que j’arrête ce qui a été un problème générationnel dans ma famille biologique”, a expliqué Curtis. “Ce sera la plus grande chose que je fasse, si je peux rester sobre. Parce que des générations de personnes ont vu leur vie gouvernée et ruinée par l’alcoolisme et la toxicomanie. Pour moi, la sobriété d’abord. Toujours.”

JAMIE LEE CURTIS RAPPELLE SA BATAILLE CONTRE LA DÉPENDANCE: “J’ÉTAIS AUSSI MALADE QUE MES SECRETS”

Ferrell a ajouté: “La raison pour laquelle l’art existe est qu’il est une expression de la condition humaine. Et peu importe les bénédictions que j’ai ou la richesse que j’éprouve dans ma vie, je n’ai plus

ou moins de la condition humaine que le monsieur qui vit sans toit au-dessus de sa tête. Nous sommes exactement au même endroit en interne.”

Curtis a poursuivi en expliquant ce que le “cadeau” d’être sobre lui a donné.

“Et c’est le cadeau que la sobriété vous donne, c’est que les règles s’appliquent à vous comme elles s’appliquent aux autres. C’est ce qu’est l’héritage : se faire des amis et aimer vraiment bien votre peuple. Et amener l’art ici. J’ai vu ‘Tár. ‘ Et bien qu’elle soit un personnage très compliqué, Lydia Tár, la musique à travers laquelle elle communique a été écrite il y a longtemps et encore…”

“Résonne”, a conclu Farrell.

« … nous émeut », a-t-elle ajouté. “Et c’est la beauté de l’art.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Curtis s’est lancée pour la première fois dans son parcours de sobriété en 1999. À l’époque, la star de “Freaky Friday” était dépendante de l’alcool et accro au Vicodin. L’actrice a déclaré publiquement qu’elle était accro aux pilules depuis environ 10 ans.

L’actrice a fini par lire un article dans Esquire sur une dépendance au Vicodin, ce qui l’a incitée à assister à une réunion de rétablissement.

“Cela tue des gens”, a déclaré Curtis à Entertainment Tonight en 2002. “Cela a tué mon frère. Cela tue des jeunes, des personnes âgées, cela ruine des familles. C’est ruineux.”

Farrell a cherché un traitement pour sa propre dépendance en 2005. À l’époque, l’acteur a admis qu’il était ivre ou défoncé depuis l’âge de 14 ans.

Après avoir passé 12 ans sobre, la star de “In Bruges” est entrée en cure de désintoxication après avoir tourné deux films consécutifs en 2018.

“Il est sobre depuis 12 ans et voulait faire cela pour s’assurer qu’il le reste”, a déclaré une source au magazine People à l’époque. “Il prend du temps pour moi et fait une mise au point et une réinitialisation. C’était toute son idée.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS