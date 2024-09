Jamie Lee Curtis à propos de son premier Emmy pour « The Bear » : « La fille la plus chanceuse »

Jamie Lee Curtis a remporté sa première victoire aux Emmy Awards, dans la catégorie Actrice invitée dans une série comique, pour son travail dans la série télévisée de FX. L’ours L’épisode acclamé de la saison 2, « Fishes », et elle se sent comme la « fille la plus chanceuse du monde ».

Son succès à la cérémonie de remise des prix intervient après sa première victoire aux Oscars cette année, pour la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans le film à succès Tout, partout, tout à la fois.

« Je suis actrice depuis que j’ai 19 ans », a-t-elle déclaré à Deadline lors de la deuxième soirée des Creative Arts Emmys. « J’ai 65 ans. J’ai vendu des yaourts qui font chier pendant sept ans. Je n’aurais jamais pensé de ma vie que je pourrais faire un travail d’une telle profondeur et d’une telle complexité. Cela a été le frisson de ma vie créative ces deux dernières années. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle allait se présenter aux EGOT (elle devra remporter un Grammy et un Tony Award), l’actrice chevronnée a répondu : « Je ne sais pas chanter du tout et je ne suis jamais montée sur scène. En fait, je n’ai jamais joué dans une pièce de théâtre, donc je ne peux pas imaginer. Je ne reste pas éveillée aussi tard. »

Elle a cependant concédé : « Mais vous savez quoi ? Je n’aurais jamais pensé que tout cela serait possible dans ma vie. Donc, le fait que cela soit arrivé montre que je suis une personne qui a appris sur le tard. Je suis vraiment une personne qui a appris sur le tard. J’ai beaucoup appris sur le tard dans ma vie, et je suis aussi très patiente. »

Parlant plus largement de son succès récent et de la nature de l’industrie, en particulier de la façon dont elle traite les femmes plus âgées, elle a déclaré : « Je pense que nous sommes tous sous-estimés. Et en tant qu’acteurs, vous vous démenez pour trouver un emploi, n’importe quel emploi. Regardez ma carrière. J’ai fait beaucoup de choses bizarres parce que j’adore ce processus. C’est une industrie pleine de rejets. Vous êtes rejeté tous les jours, tous les jours, quand vous êtes acteur. »

Elle a ajouté de L’ours« Vous savez, il existe un dicton : les personnes blessées blessent les autres. Je pense qu’on peut aussi ajouter : les personnes aidées aident les autres. »

Dans cet épisode haletant, chaotique et tendu, un flashback qui suit la vie de la famille dysfonctionnelle de Carmy (Jeremy Allen White) lors d’un dîner de fête, Curtis incarne la matriarche Berzatto, névrosée et alcoolique. Alternant entre des accès de cris et des crises de larmes, elle dresse le portrait difficile et douloureux d’une parente dans le besoin, au cours d’un épisode qui double la durée habituelle, soit 66 minutes. En tant qu’actrice invitée, elle est également rejointe par Jon Bernthal (qui a remporté la version masculine de la catégorie), John Mulaney, Bob Odenkirk et Sarah Paulson.

« C’est vraiment l’histoire de L’ours« , a-t-elle poursuivi, « et être la source de la douleur de quelqu’un est très difficile et pourtant, voir ce groupe de personnes se réunir – à la fois la famille de la cuisine et la famille familiale – y parvenir est étonnant. »

Un sérieux prétendant et favori aux Emmy Awards, L’ours a également remporté des prix ce soir dans les catégories suivantes : Montage d’image pour une série comique à caméra unique et Casting pour une série comique. (Vous pouvez vous tenir au courant des gagnants ici.)

C’est la première fois que Curtis remporte une récompense. Elle avait déjà été nominée en 1998 pour la meilleure actrice dans une mini-série ou un film, pour son rôle dans Le cadeau de Nicolas.

Une présentation éditée des Creative Arts Emmys sera diffusée le samedi 14 septembre à 20 heures sur FXX. Avec la deuxième soirée de ce soir, qui se tiendra au Peacock Theater du centre-ville de Los Angeles, 48 ​​autres Emmys seront décernés dans des catégories allant de l’actrice invitée dans un drame au montage photo pour une anthologie. En attendant, 25 prix supplémentaires seront décernés lors de la 76e cérémonie des Primetime Emmy Awards le dimanche 15 septembre. ABC diffusera cette émission en direct d’un océan à l’autre à partir de 17 heures PT/20 heures ET, également depuis le Peacock Theater.

Lynette Rice a contribué à ce rapport.