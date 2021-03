Jamie Lee Curtis à propos de son décolleté: « Ils sont de retour dans l’écurie »

«Et vous savez, de temps en temps, tout le monde a besoin de sortir, de prendre un peu de soleil», a-t-elle plaisanté. « Ils sont maintenant bien nourris. Ils sont de retour dans l’écurie. Ils n’ont pas besoin de sortir pendant encore cinq ans. »

La star a également estimé que le port du jaune offrait un éclat de couleur indispensable après ce qui a été si morne ces 12 derniers mois au milieu de la pandémie.

« Mais il y a quelque chose dans le fait de porter du soleil pendant ce moment, quand on nous a tous refusé la liberté que le soleil et la joie du soleil et du bonheur, et un peu de paillettes et de glamour, » le Couteaux sortis l’étoile a continué. « Et j’étais très heureux de le représenter et de pouvoir le présenter, assez bizarrement, à un ami très proche. C’était donc charmant. »