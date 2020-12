Le finaliste de Strictly Come Dancing Jamie Laing et sa petite amie Sophie ‘Habbs’ Habboo avaient l’air adorés aujourd’hui alors qu’ils se promenaient main dans la main dans Londres.

Les tourtereaux de Made In Chelsea se sont promenés près de chez lui peu de temps après leur réunion après la finale Strictly d’hier soir.

L’entrepreneur de bonbons de 32 ans a atteint la finale mais a perdu au dernier obstacle face au comédien Bill Bailey.

Jamie a abandonné les paillettes et le glamour de Strictly pour une ambiance décontractée et décontractée, des pantalons de survêtement à bascule, des baskets, un bonnet et une veste.

Habbs, quant à lui, était tout sourire sous une casquette de baseball Calvin Klein, enveloppé au chaud dans une écharpe et une veste en cuir.









Cela vient après que Jamie ait affirmé qu’il poserait la question aux Habbs en direct s’il remportait le trophée Glitterball.

Il a partagé avec OK!: « Tu sais quoi? Je devrais peut-être faire ça.

« Quand je soulèverai le trophée, je pourrais lui proposer en même temps. »















Jamie a confié que Habbs n’approuverait pas l’occasion, en riant: «Honnêtement, elle serait furieuse si je le faisais sur la piste de danse Strictly, à la télé. Ce serait son pire cauchemar.

« Alors entre nous, je lui proposerai quand je gagnerai Strictement. »

Ils sortent ensemble depuis plus d'un an maintenant, leur romance se déroulant sur Made In Chelsea depuis les débuts difficiles jusqu'à la force actuelle.







(Image: PA)









Et étant tombé dur, Jamie n’hésite pas à dire qu’il veut fonder une famille avec elle.

« Le but dans la vie est d’avoir une famille », a-t-il poursuivi. « Le sens de la vie est d’aimer, n’est-ce pas? Et bien sûr, je veux des enfants avec Habbs. »

2020 est la première fois en une décennie que Jamie n’apparaît pas sur Made In Chelsea, prenant du recul au milieu de son engagement Strictly.







(Image: canal 4)



Ses dix années passées à la télé-réalité à succès d’E4 l’ont vu empêtré dans certaines des intrigues les plus dramatiques, les plus époustouflantes et les plus controversées.

Son triangle amoureux avec Louise Thompson et Spencer Matthews a soulevé des sourcils, alors qu’il a également une romance avec Phoebe Lettice, Lucy Watson et Frankie Gaff.

« J’ai fait Made In Chelsea pendant si longtemps et au début nous pensions que nous étions célèbres, nous n’étions rien! » il a dit Sunday Times Style.