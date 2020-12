Jamie Laing, strictement finaliste, a mis le pied sur le dos pour se qualifier pour la finale de ce soir – et il a les abdos pour le prouver.

Le vétéran de Made In Chelsea et entrepreneur de bonbons, 32 ans, est devenu un favori des fans avec ses améliorations régulières de semaine en semaine.

Et l’émission de ce soir le verra à nouveau prendre la parole pour se battre avec Maisie Smith, HRVY et Bill Bailey.

Karen Hauer, la partenaire professionnelle de Jamie, ne pouvait pas être plus fière de lui – se vantant qu’elle est « faite de monstre » avec son physique nouvellement musclé.

Elle était également ravie de le voir rebondir tant de fois après s’être retrouvés dans un certain nombre de dance offs.







(Image: Jamie Laing / Instagram)



En réfléchissant à son parcours 2020 Strictly, Karen a partagé qu’elle valorise le plus « le fait que je me suis fait un ami, et que j’ai fait une machine maintenant, parce qu’il a des abdos géniaux ».

Jamie, quant à lui, a noté que l’émission a été « l’une des choses les plus difficiles que j’ai faites en termes de résistance physique et mentale. »

« C’est difficile, mais c’est incroyable », a-t-il ajouté. « L’entraînement est ce qu’il faut, trois fois plus dur parce que nous avons trois danses. »

Le garçon de Chelsea s’est vanté précédemment d’avoir perdu une pierre entière dans les semaines qui ont suivi ses débuts.







(Image: MIROIR QUOTIDIEN)









(Image: BBC / Guy Levy)



Il a dit au Sun: « Je peux voir mes orteils sous la douche pour la première fois depuis des lustres! J’avais un ventre pot quand j’ai commencé Strictly. C’est parti maintenant.

«Je veux dire, j’ai même des abdos, pas aussi bons que ceux de Karen, ses abdos sont comme la huitième merveille du monde. Mais j’y arrive!

«J’ai perdu une pierre maintenant, ce qui est insensé. J’encourage honnêtement quiconque veut perdre du poids à se mettre à danser!

Mais tout n’a pas été amusant pour Jamie – il a subi un «effondrement» dans les coulisses avant de s’attaquer à une routine délicate.

Il a dit à Metro: « J’en avais un avant de faire la samba. Tu vas dans les coulisses et tu as cinq ou 10 minutes pour t’échauffer avant ta danse.







(Image: BBC / Guy Levy)







(Image: PA)



«Et j’étais dans les coulisses, essayant de me souvenir de mes pas et je ne me souvenais d’aucun d’entre eux.

« J’ai regardé Karen et j’ai dit: » Karen, je l’ai perdu. Je l’ai perdu. » Elle a dit: «Eh bien, tu ferais mieux de le trouver».

« C’était un peu un effondrement, mais nous allions bien. »

* Strictly Come Dancing est diffusé ce soir à 18h sur BBC One.