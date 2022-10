Jamie Jones-Buchanan sur le patrimoine, la culture et l’inspiration des rhinocéros de Leeds et de la ville de Leeds pour «être une lumière brillante» | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Jones-Buchanan révèle ses plans en tant que responsable de la culture et de la diversité pour les Leeds Rhinos et l’importance de la culture

Jamie Jones-Buchanan révèle ses plans en tant que responsable de la culture et de la diversité pour les Leeds Rhinos et l’importance de la culture

Tout juste sorti de sa nomination en tant que tout premier responsable de la culture, de la diversité et de l’inclusivité de Leeds Rhinos, la légende des Rhinos Jamie Jones-Buchanan discute des objectifs et de l’objectif d’inspirer la ville de Leeds en ce mois de l’histoire des Noirs…

Jones-Buchanan, qui a agi en tant qu’entraîneur-chef par intérim de Leeds pendant six semaines en avril avant de passer à son nouveau rôle, a précédemment déclaré que la ligue de rugby avait pris son histoire de diversité pour acquise.

À ce titre, l’homme de 41 ans a raconté Sports du ciel il vise à inspirer et éduquer la ville de Leeds, tout en faisant le point d’abord.

“Ce travail n’a qu’une semaine et demie, deux semaines à la minute, et une grande partie de cela a simplement consisté à s’asseoir avec les gens et à réfléchir et à dire : ‘Où en sommes-nous maintenant ?’

“Nous voulons une référence, nous voulons la porter plus haut, mais en fait, avant d’aller de l’avant, nous devons savoir exactement où nous en sommes actuellement et comment nous pouvons nous améliorer.

“Je pense que Sue Ward en particulier, qui a probablement été à l’origine d’une grande partie de mon rôle, a été vraiment visionnaire et a compris que c’est une grande partie de ce dont nous avons besoin pour aller de l’avant en tant que club, en veillant à ce que notre culture soit correcte.

“Et que tout ce qui sort de Leeds Rhinos et de la marque est une lumière brillante et un exemple pour tout le monde.

Jones-Buchanan veut “ inspirer, éduquer et divertir les habitants de Leeds ” de son rôle de responsable de la culture, de la diversité et de l’inclusivité

“L’un des plus grands projets qui me vient à l’esprit est de s’engager vraiment avec la fondation Leeds Rhinos.

“C’est notre plus grand visage public et notre plus grande offre, et nous faisons tout, du service à ceux qui pourraient vivre avec la démence, à l’entraînement des bases mêmes des compétences de la ligue de rugby, au développement de nos entraîneurs locaux.

“Il y a aussi une opportunité, je pense, de travailler avec d’autres organisations sportives de la ville. Il y a donc Leeds United, Leeds Knights l’équipe de hockey sur glace, nous avons des individus comme Nile Wilson [GB gymnast]Josh Warrington [professional boxer]Nicolas Adams [retired professional boxer and world champion]qui sont vraiment emblématiques en tant que sportifs.

“Et juste pour poser cette question : comment pouvons-nous travailler ensemble en tant que collectif ? Pour inspirer, éduquer et divertir les habitants de Leeds.”

Jones-Buchanan a décroché un MBE en 2022 pour ses services à la ligue de rugby et à la communauté de Leeds

Jones-Buchanan a également révélé que le 7 janvier 2023, lui et le club lanceront l’année de la culture, en mettant l’accent et l’importance du patrimoine et de la culture.

“J’ai un double héritage. Mes grands-parents étaient de Saint-Kitts”, a-t-il ajouté.

“Le 7 janvier 2023, nous lançons l’année de la culture.

“La culture est vraiment importante parce que, peu importe votre origine ou votre héritage, tout le monde a une idée différente de ce à quoi ressemble la culture, et nous allons laisser libre cours à la culture.

“Et il ne s’agit plus seulement de sport, il s’agit de tout dans la vie.

“Tout ce que vous avez à apporter, apportez-le au stade de Wembley le 7 janvier.

Jones-Buchanan dit que l’ancien skipper de Leeds, Kevin Sinfield, est “probablement la personne la plus influente de ma vie”

“Je vous dis ce qui, selon moi, m’a aidé, l’un est d’avoir un réseau de soutien très solide. Et j’entends par là Kevin Sinfield – qui est probablement la personne la plus influente de ma vie – dit que nous devenons la moyenne des cinq personnes que nous passons le la plupart du temps avec.

“J’encourage donc toujours les gens à s’entourer de personnes formidables qui travaillent dur et font ce qu’il faut.

“Et enfin, soutenez-vous. Cela n’a pas de sens, mais si vous avez un désir et une passion, vous conduisez et poursuivez. Et vous conduirez des gens avec vous, et verrez et réaliserez de grands des choses.”