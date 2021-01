Jamie Jewitt a partagé les résultats de son gain de poids de quatre pierres, affirmant qu’il avait maintenant un «papa bod».

La star de la télévision, âgée de 31 ans, est devenue célèbre en 2017 quand il a joué dans Love Island, ravissant les téléspectateurs quand il a montré ses vrais abdos du modèle Calvin Klein.

Mais Jamie a admis qu’il a pris du poids récemment et embrasse sa nouvelle silhouette.

Cela vient après que Jamie et sa fiancée Camilla Thurlow, 31 ans, ont accueilli leur premier enfant, une fille appelée Nell, plus tôt cette année.

Il a révélé qu’il ne voulait pas «redevenir si mince», mais qu’il avait lancé un nouveau mode de vie sain pour perdre du poids.







(Image: Instagram)







(Image: ITV)



Jamie s’est rendu sur son compte Instagram pour montrer son corps alors qu’il posait de côté.

Il a dit: « Papa bod journaliers! C’est moi hier à 105,5 kg. Environ 16 1/2 pierre. »

Le père d’un enfant a réfléchi à la façon dont son corps avait changé depuis Love Island.







(Image: Instagram)



Il a poursuivi: « Pour ceux qui le demandent. Pendant Love Island, je pesais 80 kg. Quatre pierres et 25 kg plus léger que maintenant.

«Je ne veux plus être aussi mince car je me sens personnellement mieux un peu plus lourd.

« Mais c’est une petite idée de la différence. »







(Image: Instagram)



Jamie a tenu ses fans au courant de son parcours de remise en forme.

Il a partagé des clichés de ses repas nutritifs et a documenté sa course.

Jamie a également promis de partager ses progrès sur son compte Instagram.