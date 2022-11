Jamie George revient dans l’équipe d’Angleterre pour le match des Autumn Nations Series contre le Japon après une blessure au pied | Actualités du rugby à XV

Jamie George est de retour dans l’équipe d’Angleterre après avoir soigné une blessure au pied

Jamie George a été nommé dans l’équipe d’Angleterre de 36 joueurs d’Eddie Jones avant leur prochain match des Autumn Nations Series contre le Japon ce week-end.

Le talonneur des Sarrasins devait manquer les affrontements de son pays contre l’Argentine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud après s’être blessé au pied contre les Leicester Tigers début octobre.

Un communiqué du club a suggéré que George, qui compte 69 sélections pour l’Angleterre depuis son premier départ en novembre 2017, manquerait environ 10 semaines d’action avant de revenir début décembre.

Son retour dans l’équipe coïncide avec celui du duo des Northampton Saints Tommy Freeman et Alex Mitchell, qui se partagent trois sélections.

L’Angleterre a lancé dimanche sa campagne des Autumn Nations Series avec une défaite choc 30-29 contre l’Argentine dans laquelle Emiliano Boffelli a inscrit 25 points – sa première défaite contre les Pumas à Twickenham en 16 ans.

Jones a regretté des erreurs bâclées mais a insisté par la suite sur le fait qu’il n’était pas concerné par la performance.

“Pas [concerned] du tout. Pas du tout. Je pense que nous jouons 100 fois à ce match et le résultat ne sera pas le même”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons pas à nous soucier de la confiance. Je veux juste bien répéter les choses.

“J’ai vu assez de bonnes choses d’eux [England squad], et quelques bêtises, qui arrivent parfois quand on essaie trop fort. Comme je l’ai dit avant le match, je pense que notre attitude d’être la meilleure équipe possible est vraiment bonne.”

L'entraîneur-chef de l'Angleterre, Eddie Jones, insiste sur le fait que son équipe réagira positivement à sa défaite choc face à l'Argentine

ÉQUIPE COMPLÈTE

Attaquants :

Alex Coles (Northampton Saints, 1 sélection), Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs, 38 sélections), Tom Curry (Sale Sharks, 42 sélections), Ellis Genge (Bristol Bears, 40 sélections), Jamie George (Saracens, 69 sélections) , Joe Heyes (Leicester Tigers, 6 sélections), Jonny Hill (Sale Sharks, 16 sélections), Maro Itoje (Saracens, 59 sélections), Tom Pearson (London Irish, non capé), David Ribbans (Northampton Saints, non capé), Sean Robinson (Newcastle Falcons, sans sélection), Bevan Rodd (Sale Sharks, 2 sélections), Sam Simmonds (Exeter Chiefs, 15 sélections), Kyle Sinckler (Bristol Bears, 53 sélections), Jack Singleton (Gloucester, Rugby, 3 sélections), Hugh Tizard (Saracens, uncapped), Billy Vunipola (Saracens, 65 sélections), Mako Vunipola (Saracens, 71 sélections), Jack Willis (Wasps, 5 sélections).

Dos :

Joe Cokanasiga (Bath Rugby, 13 sélections), Owen Farrell (Saracens, 98 sélections), Tommy Freeman (Northampton Saints, 2 sélections), George Furbank (Northampton Saints, 6 sélections), Will Joseph (London Irish, 1 sélection), Max Malins (Saracens, 14 sélections), Jonny May (Gloucester Rugby, 69 sélections), Alex Mitchell (Northampton Saints, 1 sélection), Cadan Murley (Harlequins, non capé), Jack Nowell (Exeter Chiefs, 43 sélections), Guy Porter (Leicester Tigers, 2 sélections), Henry Slade (Exeter Chiefs, 49 sélections), Marcus Smith (Harlequins, 14 sélections), Freddie Steward (Leicester Tigers, 14 sélections), Manu Tuilagi (Sale Sharks, 47 sélections), Jack van Poortvliet (Leicester Tigers, 4 sélections), Ben Youngs (Tigres de Leicester, 118 sélections).