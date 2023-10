Jamie George : l’expérience de l’Angleterre en Coupe du Monde est essentielle pour les quarts de finale des Fidji à Marseille | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le talonneur anglais Jamie George pense qu’il y aura une équipe « très différente » pour affronter les Fidji lors de leurs huit dernières confrontations, que celle qui a gagné de justesse contre les Samoa.

Jamie George a déclaré que l’Angleterre ferait appel à toute son expérience des grands matchs pour vaincre les Fidji en quart de finale de la Coupe du monde de rugby dimanche à Marseille.

L’Angleterre a participé aux huitièmes de finale du tournoi dans toutes ses éditions sauf une – à domicile en 2015 – et a atteint la finale il y a quatre ans lorsqu’elle a perdu 32-12 contre l’Afrique du Sud au Japon.

Sur cette 23ème journée, il y a actuellement 15 survivants dans l’équipe de Steve Borthwick qui poursuivent les préparatifs pour la confrontation au Stade Vélodrome.

Owen Farrell et ses coéquipiers anglais regardent après la défaite contre l’Afrique du Sud en finale de la Coupe du monde de rugby 2019

Les Fidji, quant à elles, disputent la phase à élimination directe pour la troisième fois seulement et la première depuis 2007, ce qui remet en question leur capacité à tenir le coup lorsque la pression est forte.

« Nous ne pouvons pas cacher le fait que c’est probablement l’un des matchs les plus importants auxquels nous allons jouer », a déclaré le talonneur des Saracens, George.

« Nous avons beaucoup de joueurs qui ont été là et qui ont fait cela sur de grandes scènes. Nous avons des joueurs qui ont l’expérience d’une finale de Coupe du Monde et des dernières étapes de Coupe du Monde et certains joueurs qui jouent leur quatrième Coupe du monde.

« Nous avons un excellent groupe de joueurs seniors qui sont très ouverts et honnêtes avec les jeunes joueurs pour qui cela pourrait être intimidant.

George pense que les joueurs expérimentés de l’Angleterre devront intensifier leurs efforts et guider les jeunes à travers un quart de finale « intimidant » contre les Fidji.

« Mais c’est pour cela que nous sommes ici. Nous voulons jouer sur la plus grande scène, les quarts de finale d’une Coupe du Monde est exactement là où nous voulons être. La semaine prochaine, nous voulons être en demi-finale et ainsi de suite.

« Nous vivons une période passionnante et les joueurs les plus expérimentés doivent s’appuyer sur leurs expériences et s’assurer que tout le monde est dans le bon état d’esprit avant le week-end. »

S’ils parvenaient à battre les favoris du tournoi et les outsiders des Fidji pour atteindre les demi-finales, les joueurs anglais se rendraient sans aucun doute plus impopulaires qu’ils ne le sont déjà. Mardi, Billy Vunipola a décrit l’Angleterre comme étant « la première équipe la moins préférée ».

Georges a ajouté. « En dehors de l’Angleterre, je pense que les gens ne nous aiment probablement pas trop. Et nous sommes d’accord avec ça.

« Ce n’est pas comme si nous assistions à des réunions et parlions de nous contre le monde. Je pense que l’objectif principal est de s’assurer que nos fans sont très fiers du travail que nous faisons. En dehors de cela, nous ne nous soucions pas trop. »

Vunipola « tranquillement confiant » dans sa revanche contre les Fidji

Plus tôt dans la semaine, Vunipola a déclaré Sports aériens il est « tranquillement confiant » que l’Angleterre peut prendre sa revanche contre les Fidji six semaines après avoir subi leur toute première défaite contre eux, s’inclinant 30-22 lors d’un match de préparation à Twickenham.

L'Anglais Billy Vunipola affirme que son équipe est tranquillement confiante dans sa capacité à se venger des Fidji.

Bien que les Fidji aient subi une défaite choc contre le Portugal pour conclure la phase de groupes, ils ont poussé le Pays de Galles à proximité lors de leur match d’ouverture et ont battu l’Australie 22-15 pour terminer deuxième de la poule C.

L’Angleterre, quant à elle, a remporté ses quatre matches de Coupe du Monde depuis cette humble défaite à domicile face à la tête de la Poule D, même si elle a clôturé la phase de groupes avec une victoire énervée 18-17 contre les Samoa.

« En toute confiance », a déclaré Vunipola. « Je ne pense pas que les mêmes Fidji qui ont joué contre la Géorgie et le Portugal seront celles que nous retrouverons ce week-end. Nous allons nous préparer pour l’équipe contre laquelle nous avons joué il y a six semaines, l’équipe qui a joué contre le Pays de Galles. et [beat] L’Australie, avec toutes les menaces que cela représente.

« Tout le monde sait que si nous perdons, nous devons rentrer à la maison lundi, donc il y a certainement un petit avantage à s’entraîner. »

Il a ajouté : « Maintenant, à la fin de la compétition, nous devons être prêts. Surtout pour une grande équipe physique comme les Fidji.

« Il y a six semaines, ils nous ont livrés et ce n’était pas comme s’ils nous avaient battus sur un terrain neutre, c’était à domicile. Nous savons ce qu’ils apportent et nous serons prêts pour dimanche. »

Suivez le quart de finale de la Coupe du monde de rugby de l’Angleterre contre les Fidji sur les plateformes numériques de Sky Sports à partir de 15h30 dimanche.