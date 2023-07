Jamie Foxx vu jouer au golf en vidéo après Heath Scare Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Gustavo Caballero/South Beach Photo/Shutterstock

Jamie Foxx55 ans, a montré aux fans qu’il allait beaucoup mieux après son hospitalisation pour une mystérieuse maladie en avril, alors que l’acteur et comédien bien-aimé a été aperçu en train de jouer à Topgolf à Naperville, dans l’Illinois, le week-end du samedi 8 juillet. Dans une vidéo obtenue de son Sortie de 23h, que l’on peut voir ci-dessous et qui a été obtenue à l’origine par TMZ, Jamie avait l’air fort et en bonne santé alors qu’il laissait tomber son club de golf dans son support et revenait vers un ami qui l’attendait à une table haute. Il s’agit de la deuxième vidéo connue prise de la star après son hospitalisation.



«Il marchait régulièrement, ne traînait pas sa jambe. Ses mouvements de bras étaient vraiment bons », a déclaré un témoin oculaire. TMZ. « Il était juste un Jamie ordinaire. » Ils ont également noté qu’il avait un swing spectaculaire et a même battu le groupe avec lequel il jouait. Le spot de Topgolf serait situé près du centre de réadaptation dans lequel il avait repris des forces après son incident médical.

Jamie a également été aperçu lors d’une croisière en bateau à Chicago le 9 juillet. Dans la vidéo, qui peut être visionnée ICI, Jamie semblait être de bonne humeur alors qu’il saluait les fans qui le voyaient depuis le rivage. Il a également fait un signe de paix et n’a montré aucun signe de faiblesse. La promenade en bateau a été la première fois que le Django Unchained La star avait été aperçue en public depuis que sa mystérieuse maladie avait été rapportée par sa fille de 29 ans, Corinne.

Après l’observation du bateau, Jamie s’est rendu sur Twitter pour partager un message de gratitude. « La vie en bateau », a-t-il écrit avec un emoji de renard. « Célébrer l’été avec @brownsugarbbn. Reste béni! » Le tweet C’était la première fois que Jamie postait sur Twitter depuis le 14 mars. Auparavant, la star s’était rendue sur Instagram pour faire savoir aux fans qu’il était alerte. « Appréciez tout l’amour !!! Je me sens béni », a-t-il écrit à côté d’un cœur, de mains élogieuses et d’emojis de renard le 3 mai.

Juste un jour avant son apparition à Chicago, le copain de Jamie et Ils ont cloné Tyrone co-star a dit qu’il était « tout va bien » en discutant avec Divertissement ce soir Canada. « Donc, nous allons juste attendre qu’il réapparaisse quand il le voudra. Vous savez, la vie privée et tout », a-t-il ajouté.

L’hospitalisation de Jamie a été initialement annoncée par sa fille Corinne le 12 avril via Instagram. « De la famille Foxx : Nous voulions partager cela, mon père, Jamie Foxx, a eu une complication médicale hier. Heureusement, grâce à une action rapide et à de grands soins, il est déjà sur le chemin de la guérison », a-t-elle déclaré. « Nous savons à quel point il est aimé et apprécions vos prières. La famille demande de l’intimité pendant cette période. Beaucoup d’amour, la famille Foxx.

Elle a partagé une deuxième note lorsque des informations ont déclaré que l’acteur primé aux Oscars « se préparait au pire ». Elle a écrit: «Mise à jour de la famille: triste de voir à quel point les médias se déchaînent. Mon père est sorti de l’hôpital depuis des semaines, en convalescence. Corinne a poursuivi : « En fait, il jouait au pickleball hier ! Merci pour les prières et le soutien de chacun ! On ne sait toujours pas du public ce qui est arrivé à Jamie pour provoquer son hospitalisation.

