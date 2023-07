Jamie Foxx surprend une femme à Chicago en récupérant un sac à main perdu, elle dit que l’acteur est « fort et bien portant »

Le dernier rôle de Jamie Foxx au milieu de sa « complication médicale »: chevalier en armure étincelante.

Foxx, qui a été vue publiquement pour la première fois dimanche, a retrouvé Terri « Queeni » Glen pour rendre son sac à main manquant lundi – quelque chose qu’elle ne savait même pas qu’elle avait égaré.

« Je pense qu’un klaxon sonnait et ma sœur a dit » Regarde ici « », a déclaré Glen à Fox News Digital à propos de la situation qui s’est déroulée à Chicago dans la même rue où Foxx serait en cure de désintoxication.

« J’ai immédiatement su que c’était mon sac », a-t-elle déclaré à propos de l’ouverture de la voiture de ville noire et d’un homme tenant son sac à main. « Et je suis comme, ‘Mon sac?’ J’ai dit ‘Jamie ?’. J’ai su que c’était lui immédiatement, tout comme j’ai pensé que c’était mon sac immédiatement. »

Glen, qui est à Chicago pour soutenir sa sœur dans sa lutte contre le cancer du sein, appréciait le paysage de Chicago, le capturant sur vidéo alors qu’elle était sur un cyclo-pousse, quand elle et ses sœurs ont rencontré Foxx.

« J’ai couru autour du vélo et j’ai dit : ‘Puis-je avoir un câlin ?’ Et ‘Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien?’ Par exemple, je n’ai pas pu prendre de photo et je ne savais même pas que j’avais la vidéo », a-t-elle expliqué à propos de la rapide série d’événements.

« Il m’a juste cité, et il a dit : ‘Je me sens bien.' »

« Il avait juste comme un petit sourire, comme il le fait … J’ai vraiment eu l’impression qu’il appréciait que je lui pose des questions sur son bien-être au lieu de dire: » Hé, pouvons-nous prendre une photo? « »

« Et puis vous l’entendez dire: » De rien, bébé. « »

Glen a noté que Foxx n’avait aucun problème avec son discours et qu’il semblait « fort et en bonne santé ».

« Il a sauté de la voiture de la même manière que vous l’avez aperçu en train de remonter, c’est de la même manière qu’il est sorti … Il est complètement sorti du camion et s’est approché du petit vélo. En fait, il est bon. Il a l’air bien. Il se sent bien. Il a dit qu’il se sent bien. »

« Il essaie probablement juste d’avoir son intimité et de se rétablir complètement. J’ai l’impression que n’importe qui dans cette voiture aurait pu me donner mon sac. J’espère donc juste que cela ne le dérange pas », a-t-elle déclaré à propos du partage de la vidéo. « Et il s’attend probablement de nos jours à ce que les gens aiment publier des trucs comme ça. J’ai l’impression que s’il ne pensait pas de cette façon ou que son équipe ne pensait pas que cela pourrait arriver, alors l’un d’eux aurait pu facilement donner moi mon sac. »

Dimanche, Foxx a été vu en vidéo suspendu à un bateau naviguant le long de la rivière Chicago accompagné d’une flotte de personnes. Vêtue d’une chemise à col et de lunettes de soleil sombres, Foxx a fait le signe de la paix aux fans avant de faire signe.

Foxx et son entourage sont restés relativement discrets sur l’état de l’acteur depuis qu’une première annonce est venue de sa fille Corrine en avril.

« Heureusement, grâce à une action rapide et à de grands soins, il est déjà en voie de guérison », a écrit la fille de Foxx dans un post Instagram supprimé depuis.

Corrine a de nouveau mis à jour les fans le 12 mai, claquant des rumeurs tourbillonnant à propos de son père.

« Mise à jour de la famille : triste de voir à quel point les médias se déchaînent. Mon père est sorti de l’hôpital depuis des semaines, en convalescence », a écrit Corinne via son histoire Instagram, s’adressant à un rapport selon lequel sa famille se préparait au « pire ». «

Le mois dernier, un représentant de Foxx a réprimandé publiquement un rapport selon lequel la « complication médicale » de Foxx était due à un Rappel du vaccin COVID .

Son représentant a déclaré à NBC News que le rapport était « complètement inexact ».