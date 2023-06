Jamie Foxx saute la première du film au milieu d’une maladie mystérieuse, la co-star dit qu’il n’a pas répondu aux appels téléphoniques

Alors que l’animateur de « Beat Shazam », Jamie Foxx, se remet de sa « complication médicale » qui l’aurait laissé hospitalisé pendant des semaines, l’acteur a raté sa propre première de film.

Foxx, 55 ans, a sauté la première du nouveau film « Ils ont cloné Tyrone », qui est une comédie dramatique de science-fiction. L’événement a eu lieu au Festival du film noir américain à Miami Beach, en Floride.

Ses co-stars ont continué à envoyer des vœux à Foxx, car il n’a pas répondu aux appels téléphoniques récents.

LE REPRÉSENTANT DE JAMIE FOXX DIT QUE L’HOSPITALISATION N’EST PAS CAUSÉE PAR LE VACCIN COVID : RAPPORT

« Je voulais qu’il se présente ici, mais vous savez, je sais qu’il fait face à ce qu’il fait, et nous lui souhaitons tout le meilleur », a déclaré John Boyega à Entertainment Tonight lors de l’événement.

« J’ai appelé, je vais juste continuer à appeler. Il ferait mieux de décrocher. Allez, Jamie ! » Boyega a ajouté.

Foxx incarne Slick Charles et est également l’un des producteurs du film « Ils ont cloné Tyrone ».

Le film a la description suivante : « Une étrange série d’événements mène un trio improbable (John Boyega, Teyonah Parris et Jamie Foxx) dans un trou de lapin dans une sinistre conspiration de quartier. »

MALADIE MYSTÈRE DE JAMIE FOXX : CHRONOLOGIE DE LA PEUR DE SANTÉ DE LA STAR DE « DJANGO UNCHAINED »

La star de Marvel Parris a également envoyé son amour à Foxx pendant qu’il se remet de son mystère médical.

« Nous nous sommes tellement amusés, et c’est une personne tellement vivante… il apporte une telle énergie au plateau », a-t-elle déclaré au média.

« Je souhaite à Jamie tout le rétablissement et la guérison. Il est tellement incroyable. C’était tellement un honneur de travailler avec lui. Il est si généreux en tant qu’acteur et en tant qu’humain, avec John. J’ai eu la chance de pouvoir travailler avec tellement d’hommes dopés sur ce projet et d’hommes dopés de couleur, que c’était tellement amusant. »

Le réalisateur de « Ils ont cloné Tyrone », Juel Taylor, a déclaré qu’il envoyait « définitivement » ses « pensées et ses prières » à Foxx.

Dans une publication Instagram supprimée depuis, Corinne a partagé le 12 avril que son père avait eu une « complication médicale » la veille, et que « une action rapide et une grande attention » l’avaient aidé à se rétablir le mois dernier.

La famille n’a pas révélé les problèmes médicaux de Foxx.

JAMIE FOXX HEALTH SCARE : NICK CANNON ADRESSE L’ABSENCE DE L’ACTEUR À LA PREMIÈRE DE « BEAT SHAZAM »

Plus tôt ce mois-ci, un représentant de Foxx a répondu à l’affirmation d’un journaliste indépendant selon laquelle un rappel du vaccin COVID avait conduit à la « complication médicale » qui a fait atterrir l’acteur à l’hôpital.

Le représentant a déclaré que le rapport était « complètement inexact » dans une déclaration à NBC News. Les représentants de Foxx n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital à l’époque.

Pendant ce temps, quelques semaines après son annonce médicale mystérieuse, Foxx s’est exprimé sur les réseaux sociaux et a écrit : « J’apprécie tout l’amour !!! Je me sens béni. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après la mise à jour de Foxx, sa fille, Corinne, a repris son histoire sur Instagram le 12 mai et a écrit que son père était « hors de l’hôpital depuis des semaines » et qu’il « récupérait ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Nick Cannon, avec Kelly Osbourne, a été sollicité pour prendre en charge l’hébergement sur « Beat Shazam » alors que Foxx se rétablit.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.