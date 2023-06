Nick Cannon a déclaré qu’il pensait que Jamie Foxx informerait les fans de la peur de la santé qui l’avait envoyé à l’hôpital en avril « quand il sera prêt ».

« Une chose que j’ai toujours respectée à propos de la façon dont Jamie s’est déplacé tout au long de sa carrière, si vous l’avez remarqué, il a toujours été quelqu’un d’extrêmement professionnel et extrêmement privé », a déclaré Cannon à « Extra » Billy Bush.

« Je veux dire, vous n’entendez jamais rien d’autre que l’excellent travail qu’il fait en tant que professionnel et le fait que, vous savez, il a géré cette situation de la même manière, vous ne pouvez que respecter cela », a déclaré Canon.

Il a ajouté : « Je crois que quand il sera prêt, il s’adressera aux fans qui l’attendent dans le monde. [about his health scare] comme lui seul le peut. »

JAMIE FOXX HEALTH SCARE : NICK CANNON ADRESSE L’ABSENCE DE L’ACTEUR À LA PREMIÈRE DE « BEAT SHAZAM »

Au cours de l’entretien, Bush a interrogé Cannon sur les informations selon lesquelles Foxx aurait subi un accident vasculaire cérébral et s’il pouvait faire le point sur son état. La famille de Foxx n’a pas révélé son état de santé.

« Je suis probablement dans le même bateau que vous dans le même sens de savoir que, vous savez, en tant qu’ami, en étant aussi respectueux que possible, je ne suis pas indiscret », a répondu Cannon. « Je ne pose pas d’autres questions. Et à part les informations qui me sont données et, vous savez, ce qu’on me demande. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a dit que les informations que sa famille a diffusées « sont les informations qu’ils veulent diffuser ».

« J’étais définitivement l’une de ces personnes au départ avec des prières musclées… envoyant de l’énergie positive, de l’amour et des prières », a-t-il ajouté. « Et ils étaient comme, ‘Yo, nous apprécions tout cela, mais nous l’avons eu.’ Et, vous savez, Jamie est content du travail que j’ai fait sur ‘Beat Shazam.' »

Cannon a succédé à Foxx en tant qu’hôte invité du jeu télévisé musical « Beat Shazam » après l’hospitalisation de l’homme de 55 ans en avril. Kelly Osbourne a pris la relève en tant que DJ pour la fille de Foxx, Corinne.

Foxx a rompu son silence fin avril en écrivant sur Instagram : « J’apprécie tout l’amour !!! Je me sens béni. »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR POSTER

À la mi-mai, sa fille Corinne Foxx a fait le point sur l’état de Foxx, écrivant sur son histoire Instagram à l’époque que son père était « hors de l’hôpital depuis des semaines » et « récupère » à la maison – et joue même au pickleball.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans une publication Instagram supprimée depuis, Corinne a partagé le 12 avril que son père avait eu une « complication médicale » la veille, et « une action rapide et une grande attention » l’ont aidé à se rétablir le mois dernier.