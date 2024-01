Jamie Foxx revient sur le tournage du film dramatique de Cameron Diaz après des rumeurs « folles » et une hospitalisation

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Jamie Foxx et Cameron Diaz sont de retour sur le plateau après une année tumultueuse pour leur film.

Les stars ont été photographiées de retour à Atlanta samedi pour leur film “Back in Action”.

Selon une source, Foxx et Diaz se préparaient à filmer une scène dans laquelle ils sautent d’une camionnette et courent dans un immeuble.

Les gens ont rapporté que Foxx était “très silencieux” et “juste concentré sur son travail”, selon la source du média.

Foxx et Diaz ont commencé le tournage de “Back in Action” fin 2022 et se sont poursuivis jusqu’en 2023 avant que Foxx ne subisse une “complication médicale” qui a suspendu la production.

En avril, l’homme de 56 ans a été hospitalisé pour un problème de santé non révélé. Sa fille, Corinne Foxx, a partagé sur les réseaux sociaux : “Heureusement, grâce à une action rapide et à des soins attentifs, il est déjà sur la voie de la guérison.

“Nous savons à quel point il est aimé et apprécions vos prières. La famille demande de l’intimité pendant cette période.”

Les détails étaient rares et les spéculations sur l’état de Foxx allaient bon train, mais Corinne a mis fin à certaines rumeurs en mai avec une mise à jour, déclarant sur son histoire Instagram à l’époque : “Mon père est sorti de l’hôpital depuis des semaines, en convalescence” et niant les informations. la famille se préparait au « pire ».

“En fait”, a-t-elle poursuivi, “il jouait au pickleball hier ! Merci pour les prières et le soutien de tous !”

En juillet, Foxx a rompu son silence avec une publication sur Instagram.

“Je ne peux même pas commencer à vous dire jusqu’où cela m’a emmené et comment cela m’a ramené. J’ai traversé quelque chose que je pensais ne jamais vivre”, a-t-il déclaré à ses fans.

Il a également déclaré qu’il n’avait pas tenu ses fans informés jusque-là parce qu’il “ne voulait pas que vous me voyiez comme ça”.

“Je veux que vous me voyiez rire, passer un bon moment, faire la fête, faire une blague, faire un film, une émission de télévision”, a déclaré l’acteur oscarisé.

“Je ne voulais juste pas que tu me voies avec des tubes qui coulent de moi et que tu essaies de savoir si j’allais m’en sortir.”

Foxx a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait été aveuglé ou paralysé, mais a admis qu’il “était allé en enfer et en était revenu”.

“Mon chemin vers la guérison a également été semé d’embûches, mais je reviens et je suis capable de travailler”, a-t-il déclaré.

En décembre, la star de « Ray » a prononcé son premier discours public, acceptant le Vanguard Award lors de la célébration du cinéma et de la télévision : honorer les réalisations des Noirs, des Latinos et de l’AAPI, organisée par la Critics Choice Association. Il était franc mais méfiant quant à son état au cours de l’année écoulée.

“Ça fait du bien d’être ici. Je chéris chaque minute maintenant. C’est différent. … Je ne souhaiterais pas ce que j’ai vécu à mon pire ennemi”, a-t-il déclaré. “Parce que c’est dur… quand c’est presque fini.”

Il a poursuivi en plaisantant en disant : “J’ai vu le tunnel. Je n’ai pas vu la lumière. Il faisait chaud dans ce tunnel… ‘S—, est-ce que je vais au bon endroit ?'”

Il a également remercié Corinne et sa sœur Deidra, d’avoir préservé son intimité.

“J’ai dû faire un petit séjour à Chicago pour que certaines choses se passent bien. Ma sœur et ma fille ont été si géniales en ne laissant personne savoir ce qui s’est passé. Et je peux seulement dire que vous avez besoin de quelqu’un comme ça dans votre coin”, a-t-il déclaré. dit de sa famille. “Personne ne savait où j’étais. Personne ne savait ce qui se passait. Et j’ai dû aller dans cet établissement pour pouvoir m’entraîner un peu.”

Pendant que Foxx s’occupait de sa santé, Diaz a travaillé sur le film.

Selon les sources du magazine People, le tournage a repris le lendemain de l’hospitalisation de Foxx “en utilisant un remplaçant pour Foxx sur le plateau”.

“Back in Action” sera le troisième film entre Foxx et Diaz, et marque également le retour de Diaz au métier d’acteur après une retraite anticipée.

Le duo a joué pour la première fois dans « Any Given Sunday » en 1999, puis dans « Annie » en 2014, le dernier projet terminé de Diaz avant de confirmer sa retraite en 2018.

Diaz a parlé de sa décision d’arrêter de jouer lors d’une apparition dans la série “In Goop Health: The Sessions” de Gwyneth Paltrow.

“J’ai eu la paix dans mon âme parce que je prenais enfin soin de moi”, a-t-elle déclaré.

“C’est une chose étrange à dire. Je sais que beaucoup de gens ne le comprendront pas. Je sais que vous le comprenez, mais c’est tellement intense de travailler à ce niveau, d’être aussi public et de s’exposer.

“Il y a beaucoup d’énergie qui vous vient à tout moment lorsque vous êtes vraiment visible en tant qu’acteur, que vous faites de la presse et que vous vous exposez.”

En décembre 2019, Diaz et son mari Benji Madden ont accueilli une fille, Raddix, par maternité de substitution.

“C’est tellement gratifiant de voir cette croissance, d’en faire partie et d’aider”, a déclaré Diaz à Jimmy Fallon lors de son émission-débat en 2020. “C’est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Benji et à moi. Nous” Je suis tellement heureux.”

Foxx a annoncé avec joie le retour de Diaz sur X (puis Twitter) en 2022, recrutant Tom Brady pour la sortir du « non-retraite »

“Cameron, j’espère que tu n’es pas en colère, j’ai enregistré ça, mais je ne peux pas revenir en arrière maintenant. J’ai dû appeler le GOAT pour ramener un autre GOAT”, a légendé Foxx son message. “Cameron Diaz et moi sommes DE RETOUR EN ACTION – notre nouveau film avec Netflix. La production commence plus tard cette année !!”

Elle a répondu via Instagram en écrivant : “Jamie Foxx, toi seul peux me remettre en action !!! Je ne peux pas attendre, ça va être génial.”

Malgré la positivité entourant l’annonce de “Back in Action”, des rumeurs circulaient selon lesquelles Foxx était “fou” et rendait “tout misérable” sur le plateau.

Il y avait même une rumeur selon laquelle l’actrice ne ferait plus jamais de film “à cause de lui”.

Diaz a répondu à ces affirmations sur le podcast “Lipstick on the Rim” en décembre.

“Je me suis bien amusé. Jamie est le meilleur”, a déclaré Diaz. “J’aime tellement ce gars. C’est une personne tellement spéciale, tellement talentueuse, tellement amusante.

“Jamie est comme la pom-pom girl de toute l’équipe, et tout le monde l’aime”, a-t-elle ajouté. “Nous nous amusons tellement sur le plateau avec lui, et c’est juste un professionnel à tous les niveaux.”

L’homme de 50 ans a déclaré qu’il y avait eu des “hoquets” pendant le tournage, mais les a attribués au “naturel des choses qui se produisent”.

Elle a poursuivi en disant que “rien n’a été retardé, sauf évidemment vers la fin, et c’est quelque chose dont, vous savez, ce n’est pas à moi d’en parler.” Elle faisait référence à la santé de Foxx.

Diaz a déclaré au podcast Foxx qu’il était “en plein essor” et a révélé qu’elle avait voulu mettre fin aux rumeurs sur son comportement sur le plateau plus tôt.

“Il est tellement classe. … Il dit : ‘Non. Laissez-les simplement'”, a-t-elle déclaré.