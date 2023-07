Jamie Foxx repéré en train d’aider une femme à trouver son sac à main à Chicago

Jamie Foxx semble aller plus que bien quelques mois seulement après son hospitalisation.

Le lundi 10 juillet, un fan de Chicago a posté une vidéo sur Instagram expliquant que le Juste miséricorde L’acteur a héroïquement rendu le sac à main de sa mère après l’avoir perdu plus tôt dans la journée. Foxx est dans la Windy City en convalescence depuis son hospitalisation pour une « complication médicale » non précisée en avril.

« Maman a perdu son sac à Chicago aujourd’hui, Jamie Foxx l’a trouvé et lui a apporté et il a dit qu’il se sent bien, Dieu est bon 🙏🏾 », a écrit l’utilisateur dans la légende du court clip.