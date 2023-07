Jamie Foxx rend son sac perdu à une femme à Chicago : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

Un autre jour, un autre Jamie Foxx observation ! Cette fois, l’acteur de 55 ans a été enregistré en train de rendre un sac à main perdu à une femme dans les rues de Chicago alors qu’elle roule à l’arrière d’un cyclo-pousse. Le fils de la femme, un barbier d’Atlanta nommé Quan Ellis, a partagé la vidéo de l’interaction passionnante sur Instagram tard dans la nuit du lundi 10 juillet. Vu ci-dessous, la vidéo montre Jamie en pleine forme et en bonne santé alors qu’il remontait dans son SUV noir après avoir livré le sac à main. Alors que le groupe de fans ravis le remerciait, il leur a souri en faisant clignoter une pancarte. Il a également apparemment dit quelque chose comme: « J’ai sauvé ton sac à main, bébé! »

« Maman a perdu son sac à Chicago aujourd’hui, Jamie Fox (sic) l’a trouvé et le lui a apporté », a écrit Quan dans la vidéo. « Et il a dit qu’il se sent bien, Dieu est bon. » La vidéo est arrivée juste un jour avant les trois mois de la mystérieuse hospitalisation de Jamie. Comme les fans le savent, il a été admis à l’hôpital de Géorgie le 11 avril, où sa fille, Corinne29 ans, a annoncé sur Instagram le 12 avril. À l’époque, elle a informé les fans que Jamie était « déjà sur le chemin de la guérison », mais n’a jamais révélé ce qui l’avait amené à l’hôpital en premier lieu.

Le repérage de l’acteur oscarisé à Chicago a suivi une série d’observations au cours des derniers jours. Le samedi 8 juillet, une vidéo obtenue par TMZ qui peut être vu ICI a montré Jamie en train de planter son club de golf dans un stand dans un emplacement Topgolf à Naperville, Illinois, qui serait proche du centre de réadaptation dans lequel il a retrouvé ses forces après son séjour à l’hôpital. «Il marchait régulièrement, ne traînait pas sa jambe. Ses mouvements de bras étaient vraiment bons », a déclaré un témoin oculaire. TMZ suite à la sortie. « Il était juste un Jamie ordinaire. » Ils ont même dit qu’il avait battu ses concurrents.

Le lendemain, Jamie a été aperçu lors d’une croisière en bateau à Chicago le 9 juillet. La vidéo, que l’on peut voir ICI, montre le comédien et acteur de bonne humeur alors qu’il salue les fans. L’excursion en bateau marquait la première fois que Jamie était vu depuis son hospitalisation.

Il y a eu des rapports mitigés sur le Django Unchained la santé de la star alors qu’il se rétablit. Un rapport positif est sorti quelques jours seulement avant qu’il ne soit aperçu en public pour la première fois, avec son ami et Ils ont cloné Tyrone co-vedette Jean Boyéga disant qu’il était « tout va bien » lors d’une interview avec Divertissement ce soir Canada. « Nous allons donc attendre qu’il réapparaisse quand il le voudra », a-t-il ajouté.

Jamie a également informé les gens de sa santé le 3 mai, lorsqu’il s’est rendu sur Instagram pour faire savoir aux fans qu’il était sur le point de se rétablir. « Appréciez tout l’amour !!! Je me sens béni », a-t-il écrit à côté d’un cœur, de mains louant et d’emojis de renard. Moins de deux semaines plus tard, Corinne a annoncé que Jamie était sorti de l’hôpital depuis des semaines.

