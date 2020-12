Jamie Foxx réfléchit aux moments difficiles que sa famille a traversés ces derniers temps.

Le joueur de 52 ans Juste de la miséricorde l’acteur a publié une photo de sa petite sœur Deidra Dixon à Instagram le lundi 7 décembre, accompagné d’un message sincère décrivant les «épreuves inimaginables» qu’ils ont subies pendant la pandémie. Le 19 octobre, la sœur de Jamie et Deidra DeOndra Dixon décédé à 36 ans.

« Je voudrais donner un beau cri à cette jeune femme », a écrit Jamie lundi. « Voici ma sœur Deidra … au cours des derniers mois, elle a été testée … émotionnellement et physiquement … je l’ai vue grandir d’une petite fille dans la capuche à faire des cheveux pour les plus grands films de la planète … i ‘ Je l’ai également vue grandir en tant que gardienne de notre famille … nous avons été frappés par des épreuves inimaginables pendant cette pandémie. «

Comme Jamie l’a souligné, Deidra est une coiffeuse qui a travaillé sur des productions hollywoodiennes aussi prestigieuses que Da 5 sangs et Avengers: Fin de partie. Son lien avec son frère est clair, car elle a également travaillé sur un certain nombre de ses films, dont Chauffeur bébé et Django Unchained.