Jamie Foxx a partagé une nouvelle photo de lui sur Instagram trois mois après avoir subi une « complication médicale ».

Jeudi, l’acteur de 55 ans a publié une image dans laquelle il a été vu vêtu d’un costume noir pointu alors qu’il posait au-dessus d’une voiture de course de Formule 1 dorée et noire. La photo provient d’une campagne publicitaire pour BetMGM, une société de paris sportifs en partenariat exclusif avec MGM Resorts.

« Merci pour ma famille @betmgm et ces supers nuits à Las Vegas. Nous avons de GRANDES choses à venir », a écrit l’actrice oscarisée dans la légende, en ajoutant un emoji renard.

Bien que l’on ne sache pas exactement quand la photo a été prise, le photographe Erik Umphery a commenté : « Comme toujours, ce fut une expérience formidable de travailler avec vous ces 2 derniers jours. »

La mise à jour de Foxx a suscité une réaction mitigée de la part des fans, certains soutenant l’hôte « Beat Shazam » tandis que d’autres semblaient confus par le message.

« J’adore j’adore voir ça », a écrit un abonné.

« Le VRAI Jamie Babyyyyy !!!! », a ajouté un autre fan, ajoutant trois émojis au cœur rouge.

« C’est normal de garder votre vie personnelle, personnelle », a écrit un utilisateur des médias sociaux. « Tout n’est pour rien au monde. Ce qui compte, c’est qu’il soit meilleur et vivant ! Je suis heureux pour cette légende aux multiples talents. »

« C’est peut-être une image générée par l’IA de Jamie Foxx. Je ne sais pas quoi croire », a écrit un fan. « Je ne suis plus cette page si vous n’agissez pas comme Jamie Fox », a ajouté un autre.

Un autre abonné a commenté : « Pouvez-vous passer en direct, Monsieur, pour rassurer vos fans ? NOUS VOUS AIMONS. »

Foxx s’est associée pour la première fois à BetMGM en septembre 2020 et la star de « Day Shift » a été nommée ambassadrice de la célèbre marque de l’entreprise en mai de la même année. Il apparaîtra dans des publicités pour les paris sportifs tout au long de la prochaine saison de la NFL et au-delà, selon le magazine People.

La fille du natif du Texas, Corinne Foxx, a également célébré la nouvelle campagne de son père dans un message qu’elle a partagé sur son histoire Instagram jeudi.

Corinne a téléchargé une image de la séance photo de la campagne dans laquelle elle était photographiée portant un haut noir et un short en jean alors qu’elle était assise sur la voiture de course à côté de Foxx.

« L’année 4 de @betmgm dans les livres », a-t-elle écrit avec un emoji biceps fléchi.

« Tellement fière de toi, toujours papa @jamiefoxx », a poursuivi l’actrice de 29 ans, en ajoutant un emoji au cœur rouge et en taguant Umphery.

Foxx et son entourage sont restés relativement discrets sur l’état de l’acteur depuis une première annonce de Corinne en avril.

Le 12 avril, Corinne a révélé dans une publication Instagram supprimée depuis que Foxx avait vécu une « complication médicale » le jour d’avant.

« Heureusement, grâce à une action rapide et à de grands soins, il est déjà sur le chemin de la guérison », a-t-elle ajouté. « Nous savons à quel point il est aimé et apprécions vos prières. »

À l’époque, Foxx tournait son prochain film d’action Netflix « Back in Action » avec Cameron Diaz à Atlanta.

Corinne s’adressa plus tard plusieurs reportages faire des déclarations sur la santé de Foxx sur son histoire Instagram. Elle a écrit une réponse sous une capture d’écran d’un article avec le titre « Les proches de Jamie Foxx se prépareraient au pire ».

« Mise à jour de la famille : triste de voir à quel point les médias se déchaînent », a écrit Corinne. « Mon père est sorti de l’hôpital depuis des semaines, en convalescence. En fait, il jouait au pickleball hier ! Merci pour les prières et le soutien de tous. »

Foxx a rompu son silence le 3 mai en publiant un message sur Instagram qui disait : « Appréciez tout l’amour !!! Je me sens béni. »

Le 9 juillet, Foxx a été vu pour la première fois publiquement sur vidéo accroché à un bateau naviguant le long de la rivière Chicago accompagné d’une flotte de personnes.

Le lendemain, Foxx a été capturé dans une vidéo virale TikTok alors qu’il récupérait le sac à main perdu d’une femme. Le hitmaker « Blame It » a retrouvé Terri « Queeni » Glen pour lui rendre son sac manquant, qu’elle ne savait même pas qu’elle avait égaré.

« Je pense qu’un klaxon sonnait et ma sœur a dit » Regarde ici « », a déclaré Glen à Fox News Digital à propos de la situation qui s’est déroulée à Chicago près de l’endroit où Foxx serait en cure de désintoxication.

« J’ai immédiatement su que c’était mon sac », a-t-elle déclaré à propos de l’ouverture de la voiture de ville noire et d’un homme tenant son sac à main. « Et je suis comme, ‘Mon sac?’ J’ai dit « Jamie ? ». J’ai su que c’était lui immédiatement, tout comme j’ai pensé que c’était mon sac immédiatement. »

Glen appréciait le paysage de Chicago, le capturant en vidéo alors qu’il était sur un cyclo-pousse, quand elle et ses sœurs ont rencontré Foxx.

« J’ai couru autour du vélo et j’ai dit : ‘Puis-je avoir un câlin ?’ Et ‘Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien?’ Par exemple, je n’ai pas pu prendre de photo et je ne savais même pas que j’avais la vidéo », a-t-elle expliqué à propos de la rapide série d’événements.

« Il m’a juste cité, et il a dit : ‘Je me sens bien.' »

« Il avait juste comme un petit sourire, comme il le fait … J’ai vraiment eu l’impression qu’il appréciait que je lui pose des questions sur son bien-être au lieu de dire: » Hé, pouvons-nous prendre une photo? « »

