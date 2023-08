Des millions de personnes ont souhaité bonne chance à Jamie Foxx pendant sa peur de la santé, mais il a crié au « faux amour » de ses proches.

Suite à une urgence médicale non divulguée, Jamie a pris plusieurs mois loin des yeux du public pour récupérer. La star bien-aimée et sa fille Corinne Foxx ont tous deux remercié tout le monde pour l’effusion d’amour et de soutien des autres célébrités et fans. Tout n’était apparemment pas sincère parce que Jamie Foxx a fait exploser de « fausses » personnes dans un message énigmatique maintenant supprimé.

Vendredi, la triple menace s’est rendue sur Instagram pour s’adresser aux ennemis de son entourage.

« ILS ONT TUÉ CE MEC NOMMÉ JÉSUS… QUE PENSEZ-VOUS QU’ILS VONT VOUS FAIRE ???! » a écrit Jamie. L’acteur très privé n’a pas nommé de noms, mais il a conclu le post avec « #fakefriends #fakelove ».

Certains médias ont qualifié la référence religieuse de phrase antisémite courante. Cependant, il est également régulièrement utilisé pour s’adresser à un Judas dans le cercle de quelqu’un, complotant pour le trahir. L’infraction, surtout si elle n’était pas intentionnelle, a probablement poussé Jamie à supprimer le message.

Jamie Foxx a récemment fait sa première apparition publique depuis sa peur de la santé

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, Jamie a fait sa première apparition publique depuis la crise sanitaire de la nuit Ils ont cloné Tyrone créé. Il a révélé qu’il « était allé en enfer et qu’il était revenu » dans son épreuve médicale mais qu’il était prêt à travailler à nouveau. L’acteur oscarisé est devenu ému en remerciant tous ceux qui ont envoyé de l’amour et des prières pour son rétablissement pendant cette période difficile.

En plus de partager une mise à jour, il a mis fin aux rumeurs selon lesquelles il était paralysé, aveugle ou même un clone. Les gros titres se sont déchaînés avec des affirmations sensationnelles sur sa santé provenant de sources anonymes. Cela peut faire partie des « #fakelove » et « #fakefriends » que Jamie a appelés. Corinne a dû vérifier la spéculation selon laquelle son père était sous assistance respiratoire et s’accrochait à peine.

Plus tôt cette semaine, Jamie a souhaité un joyeux anniversaire à sa sœur Deirdre Dixon et l’a remerciée de lui avoir sauvé la vie.

« tu es magique tu es belle tu es les courageuses lionnes #leoseason Et sans toi, je ne serais pas là… si tu n’avais pas pris les décisions que tu as prises, j’aurais perdu la vie…. Je t’aime pour toujours et à jamais joyeux anniversaire ma soeur », a écrit Jamie sur Instagram.

Mis à part les ennemis, les vrais fans sont ravis que Jamie revienne à sa vie et à sa carrière épique. Beaucoup ont revendiqué son rôle dans Ils ont cloné Tyrone était l’une de ses meilleures performances récentes. Dans le prochain film de Jamie, errantslui et Will Ferrell jouent un couple de chiens.