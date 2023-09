Jamie Foxx montre un PDA avec sa copine pendant ses vacances au Mexique : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Photographie JLN/Shutterstock

Jamie Foxx, 55 ans, avait l’air heureux et en bonne santé lors de ses dernières vacances au Mexique. L’acteur a été photographié tenant la main de sa petite amie, Alyce Huckstepp, alors qu’ils souriaient et profitaient d’un rendez-vous au Nobu Hotel Los Cabos. Il portait un T-shirt graphique noir, un pantalon noir et un chapeau beige tandis qu’elle portait une robe soyeuse et tenait un sac à main.

Ils portaient également tous les deux des lunettes de soleil et Alyce avait les cheveux tirés en arrière. Un témoin oculaire a déclaré au média que les tourtereaux avaient l’air « très heureux » alors qu’ils « riaient et flirtaient avec beaucoup d’affection ». Ils ont également révélé qu’ils étaient assis à une table dans le patio extérieur, où ils dînaient tôt.

La dernière sortie de Jamie et Alyce a lieu environ cinq mois après qu’il a été signalé pour la première fois que Jamie avait une complication médicale qui l’avait laissé hospitalisé pendant trois mois. Sa fille a partagé la nouvelle dans une publication sur Instagram en avril et il a finalement parlé de son expérience dans une vidéo Instagram.

« J’ai vécu quelque chose que je pensais ne jamais vivre », a-t-il déclaré avant de confirmer qu’il n’était ni « aveugle » ni « paralysé », mais qu’il était définitivement « malade ». Il a également déclaré qu’il « était allé en enfer et en était revenu », mais qu’il était désormais sur « le chemin du rétablissement ».

En août, Jamie est également allé sur Instagram pour partager des photos et une légende pleine de gratitude. « Vous regardez un homme qui est reconnaissant… qui commence enfin à se sentir moi-même… ça a été un voyage sombre et inattendu… mais je peux voir la lumière… », a-t-il écrit. «Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont tendu la main et envoyé leurs vœux et leurs prières… J’ai beaucoup de gens à remercier… vous ne savez tout simplement pas à quel point cela signifie… Je vous remercierai tous personnellement… et si vous l’avez fait Je ne sais pas… DIEU EST BON… toute la journée, tous les jours… #swipeleft #imbackandimbetter #nobaddays.

Avant le problème de santé de Jamie, il a été aperçu pour la première fois avec Alyce en mai 2022. Ils ont été photographiés en train de s’embrasser sur un yacht à Cannes, en France, et avaient l’air tellement amoureux. Des rumeurs de romance ont été déclenchées et elles ont été repérées à plusieurs reprises par la suite, notamment à Cabo San Lucas début septembre. Ils se tenaient également la main pendant cette escapade.