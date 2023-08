Jamie Foxx montre ses talents de pickleball après une urgence médicale et une controverse sur les réseaux sociaux

Jamie Foxx est de retour sur le terrain de pickleball.

L’acteur de 55 ans a republié une vidéo sur son histoire Instagram de lui-même jouant contre la star olympique du volley-ball Casey Patterson.

Patterson a d’abord posté la vidéo sur ses propres réseaux sociaux, avec la légende : « Ce spin de Jamie Foxx t’aura… »

Il a également partagé un angle supplémentaire, montrant mieux Foxx en action et devant la caméra, et on peut l’entendre dire: « J’ai des balles mortes ici, des balles mortes », se référant au gameplay.

Patterson a légendé la vidéo, « Pour tous les commentaires qui disent que @iamjamiefoxx n’a pas frappé cette balle. »

LA FILLE DE JAMIE FOXX RÉVÈLE QU’IL EST HORS DE L’HÔPITAL ET « JOUE AU PICKLEBALL »

L’apparition de Foxx en train de jouer au pickleball survient quelques semaines seulement après qu’il a informé les fans de son rétablissement d’une condition médicale non divulguée qui l’a envoyé à l’hôpital en avril.

La star de « Ray » a expliqué la gravité du problème dans une vidéo sur les réseaux sociaux, en disant : « Je ne peux même pas commencer à vous dire jusqu’où cela m’a mené et comment cela m’a ramené. J’ai vécu quelque chose que je pensais ne jamais faire. , passe jamais. »

Il a continué, ajoutant qu’il voulait garder ça privé parce qu’il « ne voulait pas que vous me voyiez comme ça ».

« Je veux que vous me voyiez rire, passer un bon moment, faire la fête, faire une blague, faire un film, une émission de télévision », a-t-il déclaré.

Foxx a conclu la vidéo en assurant à tout le monde : « Je suis sur le chemin du retour. »

Au cours du week-end, la star de « Django Unchained » a fait l’objet d’une controverse après une publication cryptée sur les réseaux sociaux.

Vendredi, il a partagé un message sur son Instagram qui disait : « ILS ONT TUÉ CE MEC NOMMÉ JÉSUS… QUE PENSEZ-VOUS QU’ILS VONT VOUS FAIRE ???! » avec les balises ajoutées de « #fakefriends » et « #fakelove ».

Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont supposé que les mots de Foxx avaient une signification antisémite, attribuant son utilisation de « ils » comme référence au peuple juif.

LA FAMILLE TRICOTÉE DE JAMIE FOXX CRÉDITÉE POUR SAUVER LA VIE DE L’ACTEUR : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE CLAN DU COMÉDIEN

Un contrecoup s’en est rapidement suivi et a même impliqué Jennifer Aniston, qui avait aimé le message original, puis a partagé un message personnel, déclarant : « Je ne soutiens AUCUNE forme d’antisémitisme. Et je ne tolère vraiment aucune HAINE d’aucune sorte. Point final . »

Foxx a retiré le message et s’est excusé, tout en précisant qu’il n’était pas censé être antisémite.

Il a écrit : « Hé les gars. Je tiens à m’excuser auprès de la communauté juive et de toute autre personne qui a été offensée par mon message… Je sais que mes mots étaient maladroits et ont offensé… cela n’a jamais été mon intention… de clarifier… Je me suis senti trahi par un faux ami… et c’est ce que je voulais dire par ‘ils’ rien de plus… »

Gabriel Hays et Landon Mion de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.