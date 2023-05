Jamie Foxx: Mike Tyson ne sait pas si Foxx jouera le boxeur dans le biopic comme prévu au milieu de la peur de la santé

Mike Tyson a révélé que les problèmes de santé de Jamie Foxx avaient peut-être à nouveau interrompu le biopic tant attendu du boxeur.

Le projet, qui est en préparation depuis plus d’une décennie, a récemment gagné du terrain sous la forme d’un téléfilm pour faire face à un autre obstacle lorsque Foxx a subi une « complication médicale » non divulguée le mois dernier.

Lorsqu’on lui a demandé sur le podcast « Valuetainment » s’il suivait « ce qui se passe avec Jamie Foxx », Tyson a répondu : « Il ne se sent pas bien. »

L’animateur Patrick Bet-David a déclaré : « Il se passe quelque chose. » Le boxeur légendaire a ajouté: « Ouais, ils ont dit un coup. »

On ne sait pas si Tyson a une connaissance directe du problème de santé de Foxx, ajoutant : « Je n’ai aucune idée de ce qui lui est arrivé.

« Hé écoutez, nous ne pouvons pas anticiper notre prochain souffle. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Après avoir quitté ça, de mauvaises choses pourraient arriver. »

Lorsque Bet-David a demandé si Foxx était toujours impliqué dans le biopic de Tyson, Mike a donné une réponse tout aussi franche.

« Eh bien, c’était une possibilité. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Mais, vous savez, c’est une forte possibilité.

« Parce que, vous savez, Jamie est plus proche de mon âge, donc pour le faire, ils allaient faire ce qu’ils avaient fait avec [the movie] Benjamin Bouton. Ils allaient le faire paraître plus jeune. »

En 2021, il a été révélé que Foxx jouerait dans une série télévisée biographique centrée sur la vie de la légende de la boxe. La série limitée, « Tyson », serait produite par Tyson, Foxx, Antoine Fuqua et Martin Scorsese.

Au cours de l’entretien, on a de nouveau demandé à Tyson s’il y avait plus d’informations sur « l’état de santé » de Jamie.

« Si nous ne le savons pas maintenant, ils ne veulent pas que nous le sachions », a-t-il répondu.

Fox News Digital a contacté des représentants de Foxx et Tyson.

Les proches de Jamie Foxx ont été vus en train de quitter un établissement médical de la région de Chicago plus d’un mois après que l’acteur oscarisé ait eu une mystérieuse crise de santé.

Sa fille aînée, Corrine Foxx, 29 ans, a été aperçue portant un t-shirt noir à manches longues avec un jean alors qu’elle se promenait dans la Windy City.

L’observation de la famille Foxx survient alors que l’acteur de « Ray » « récupère » après avoir été hospitalisé à Atlanta à la suite d’une maladie non divulguée.

Alors qu’il continue de récupérer, son jeu télévisé, « Beat Shazam », reviendra sur FOX mardi avec Nick Cannon en tant qu’hôte invité et Kelly Osbourne prenant en charge le stand du DJ.

Corinne a révélé le 12 avril dans une publication Instagram supprimée depuis que Foxx, 55 ans, a connu une « complication médicale » la veille, et « une action rapide et une grande attention » l’ont aidé à se rétablir.

La famille n’a pas révélé le problème médical de Foxx.

Foxx partage Corinne, 29 ans, avec son ex Connie Kline. Il a également une fille Anelise Bishop, 14 ans, avec son ex Kristin Grannis.

La star de « In Living Color » a rompu son silence la semaine dernière avec son propre message sur les réseaux sociaux remerciant les fans pour leur soutien après sa peur médicale.

Foxx a opté pour un graphique uniquement textuel et n’a pas inclus de photo de lui-même sur Instagram.

« Appréciez tout l’amour !!! Je me sens béni », a-t-il écrit.

Corinne fait tourner l’entreprise familiale et a révélé sur Instagram : « ‘WE ARE FAMILY’ arrivera en 2024 ! La famille Foxx revient chez nous sur @foxtv et nous avons hâte de voir cette nouvelle émission ! »

Pour le nouveau spectacle, des parents non célèbres de célébrités se produiront avec leurs proches célèbres alors qu’ils sont cachés du public, et les candidats devront deviner de qui il s’agit. Les célébrités comprendront des musiciens, des athlètes et plus encore, selon un communiqué de presse de FOX Entertainment.

« Nous sommes ravis de développer ‘We Are Family’ avec Jeff Apploff et nos amis de FOX Entertainment après tant de succès avec six saisons de « Beat Shazam » », ont déclaré Jamie et Corinne dans un communiqué fourni à Fox News Digital. « Nous espérons que cette émission apportera autant de plaisir au public à la maison que nous avons dû le créer lors de sa première l’année prochaine. »

« Jamie et Corinne sont des partenaires importants de la famille FOX », a déclaré Allison Wallach, présidente de la programmation non scénarisée chez FOX Entertainment, dans un communiqué. « Leur énergie débordante et leur charmante interaction avec les candidats sont irrésistibles, ce qui en fait les hôtes parfaits de » We Are Family « . Cette série rejoint la liste en croissance rapide de FOX de séries de compétitions premium centrées sur la musique. »

Quelques jours auparavant, elle avait taquiné l’annonce avant d’admettre que la star de « Django Unchained » était sortie de l’hôpital « depuis des semaines » et qu’elle « récupérait » et jouait au pickleball. Jamie a été hospitalisé après avoir subi une « complication médicale » le 11 avril.

Il a subi « plusieurs tests » alors qu’il recevait des soins dans un centre médical en Géorgie avant de rentrer chez lui, a rapporté le magazine People.