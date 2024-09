Jamie Foxx marie sa fille Corinne à Joe Hooten

La fille aînée de Jamie Foxx, Corinne Foxx, est officiellement mariée à Joe Hooten.

Le mariage a eu lieu samedi avec une cérémonie intime en présence du C’est la faute chanteur.

Son Spectacle de Jamie Foxx sa costar Garcelle Beauvais a partagé quelques aperçus dimanche avec une douce légende pour ses abonnés Instagram.





« Hier soir, nous avons pu assister et célébrer l’amour de @corinnefoxx et @joe.hooten », a déclaré Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star de 57 ans a légendé le message qui a ensuite été supprimé.

« Votre amour et votre respect l’un pour l’autre sont palpables. Corinne, tu étais magnifique », a-t-elle conclu, selon Page Six.

Jamie a accompagné sa fille jusqu’à l’autel dans un smoking noir classique, semblant ému tandis que Corinne tenait son bras.

Corinne était éblouissante dans une robe blanche à épaules dénudées ornée d’un imprimé floral.





Beauvais a également partagé un cliché de la Battre Shazam les co-animateurs profitent d’une danse père-fille ensemble plus tard dans la soirée et d’une photo d’elle posant avec Jamie et sa petite amie, Alyce Huckstepp.

Le couple s’est fiancé en décembre 2023 après cinq ans de relation.

« Dès la première fois que je t’ai vu, j’ai su que tu étais mon amour pour toujours », a-t-elle légendé une série de photos en noir et blanc de leur séance de fiançailles.

Jamie, qui partage Corinne avec son ex Connie Kline, s’est ensuite extasié sur le couple fiancé sur son Instagram respectif, écrivant qu’ils étaient « l’exemple parfait de ce qu’est l’amour ».





« Vous vous souciez de la vie mentale et physique de l’autre… et vous vous soutenez mutuellement », a-t-il ajouté. « @joe.hooten, quand tu m’as murmuré il y a quelque temps que tu allais demander ma petite fille en mariage, j’ai eu des larmes de joie dans mon âme… »

Le Rayon L’acteur est également papa d’Anelise, 15 ans, qu’il a accueillie en octobre 2008 avec son ex Kristin Grannis.