Jamie Foxx poursuit sa tournée à Chicago alors qu’il poursuit son rétablissement après une mystérieuse hospitalisation en avril.

Cette photo n’est que le dernier repérage de la star, qui s’amuse dans tout Chicago ces derniers temps. Au cours des derniers jours, Jamie a été vu faire un tour sur un yacht le long de la rivière, frapper des balles de golf sur le practice et même sauver un sac à main perdu à une femme dans la rue.



Il semble que Jamie soit sur la bonne voie pour se rétablir complètement alors qu’il poursuit son traitement dans un centre de réadaptation physique à Chicago. Selon TMZ il y avait une fête pour le Spider-Man : Pas de retour à la maison acteur au centre de désintoxication lundi, donc tous les signes indiquent qu’il rentre à la maison. Autre bon signe du rétablissement de Jamie : il est sur le point de produire un documentaire sur le chanteur Luther Vandross. Selon des rapports de Le journaliste hollywoodienl’homme de 55 ans produira le projet avec un autre acteur Colin Firth et Sony Musique. La réalisatrice primée Dawn Porter, connue pour son travail en 2016 Piégé et années 2020 John Lewis : Bon problème –est chargé de réaliser le film.

Comme on le voit sur les photos obtenues par TMZ , l’acteur a été aperçu sur un terrain de pickleball à Windy City mardi soir. Sur les photos, on peut voir Foxx jouer en double avec son partenaire contre quelques autres gars, et le quatuor s’amuse clairement alors qu’ils sourient et rient ensemble au filet.