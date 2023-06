Jamie Foxx, John Boyega et d’autres stars dans « Ils ont cloné Tyrone »

Ils ont cloné Tyrone !

Après des mois d’anticipation croissante, la bande-annonce de Blaxploitation Sci-Fi Comedy de Netfix Ils ont cloné Tyrone a finalement touché le filet et a livré un étranger merci comme le dernier film original buzzy du géant du streaming.

Selon un synopsis officiel, « une série d’événements étranges pousse un trio improbable (Jean Boyéga, Jamie Foxx et Teyonah Parris) sur la piste d’un complot gouvernemental infâme dans ce câlin mystérieux pulpeux.

Regardez la bande-annonce trippy ci-dessous:

« Il y a quelque chose dans le fait que nous soyons capables d’être idiots à propos d’aspects de notre culture qui me fait rire », a déclaré Boyega dans un interview avec EO. «Les films de Blaxploitation ont toujours représenté des films qui nous laissent nous exprimer, et nous pouvions simplement avoir l’air élégant et faire de la merde cool. Peu importait que nous connaissions le kung-fu. Tout avait du sens avec la musique, avec les vibrations. Je suis juste fier de faire au moins partie de quelque chose qui rend hommage à cela.

Dirigé par Juel Taylor, Ils ont cloné Tyrone aussi des étoiles David Alan Grier, J.Alphonse Nicholson, Tamberla Perry, Eric Robinson Jr., et Kiefer Sutherland.

« Je pense que c’est une nouvelle direction créative », a poursuivi Boyega. « On parle beaucoup en ce moment de grands projets de studio et de vouloir des histoires plus nuancées, revenant à ces drames et comédies qui nous manquent, surtout à l’apogée du cinéma noir. Je pense que c’est une représentation cool de cela, avec des moments vraiment drôles.

Pour célébrer le prochain film, Netflix s’est associé à l’influenceur de la culture automobile du sud et à l’icône Donk Sage « Donkmaster » Thomas qui a conçu un donk old school classique unique en son genre reflétant l’esprit et le style de Ils ont cloné Tyrone.

The Tyrone donk (fourni par le comédien/personnalité médiatique Karlous Miller de 85 South Media et Wild ‘N Out) dispose d’un système de divertissement de pointe, de roues Rucci de 26 pouces et d’un téléviseur de 32 pouces dans le coffre garantissant une expérience dope.

Ils ont appelé Tyrone premières exclusivement sur Netflix le 21 juillet 2023.