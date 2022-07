Jamie Foxx et Snoop Dogg chassent les vampizzles dans la bande-annonce de Bonkers ‘Day Shift’

Ça a l’air fou

M. Do-Everything Jamie Foxx joue le rôle d’un père col bleu travaillant dur qui veut juste offrir une belle vie à sa fille à l’esprit vif, mais son travail banal de nettoyage de piscine dans la vallée de San Fernando est une façade pour sa véritable source de revenus: chasser (et tuer) des vampires dans le cadre de une Union internationale des chasseurs de vampires.

Regardez la bande-annonce de bonkers ci-dessous:

«Il tue un vampire dont nous découvrons qu’il est la fille de la patronne vampire, qui cherche à se venger. Il y a ces deux mondes qui entrent en collision, celui d’un homme essayant de sauver sa famille et celui d’un vampire cherchant à se venger.

Produit par le cinéaste ‘John Wick’ Chad Stahelski et dirigée par JJ Perryles stars de cinéma à venir Jamie Foxx, Snoop Dogg, Méagan Bon, Karla Souza, Natasha Liu Bordizzo, Olivier Masucci, Steve Howe, Scott Adkinset Sion Broadnax.

“Snoop ressemble à mon sergent de peloton de l’armée, qui n’est plus avec nous”, a déclaré Perry. “J’ai dit à Snoop quand je l’ai rencontré, ‘Écoutez, je n’embauche pas Snoop Dogg, j’embauche Calvin Broadus [the actor-rapper’s real name]’ et je pense que ça lui a vraiment parlé.

Tout le monde l’engage pour être ce gars de la côte ouest qui fume de l’herbe. Je lui ai mis un chapeau de cow-boy et je lui ai donné le même fanfaron que mon ancien sergent de peloton.