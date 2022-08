Jamie Foxx et Garcelle Beauvais réunis lors de la première mondiale de “Day Shift”

Jamie et fantaisie !

Les stars étaient de sortie chez NetflixQuart de jour‘ première mondiale où Jamie Foxx réuni avec l’ancien sitcom bae Garcelle Beauvais qui avait l’air magnifique lors de l’événement étoilé à Los Angeles.

Foxx et Beauvais ont joué le rôle de collègues devenus amants dans “The Jamie Foxx Show”, qui continue de briller en tant que sitcom classique des années 90. Dans l’émission, Jamie a pourchassé “Fancy” (Beauvais) avant qu’ils ne tombent amoureux l’un de l’autre vers la fin de la série.

Vous vous souvenez peut-être que Beauvais a parlé de sa relation étroite avec Foxx lors d’une apparition dans “The Carlos Watson Show” (7:16) en 2020.

D’autres participants notables à la première inclus Jurnee Smollet, DeRay Davis, Bresha Webb, Snoop Dogget les acteurs Karla Souza, Méagan Bon, Natasha Liu Bordizzo, Olivier Masucci, Steve Howeet Sion Broadnax avec le réalisateur, JJ Perry.

Regardez quelques sélections ci-dessous :

Dans “Day Shift”, Foxx est un père col bleu qui travaille dur et qui veut juste offrir une belle vie à sa fille à l’esprit vif, mais son travail banal de nettoyage de piscine dans la vallée de San Fernando est une façade pour sa véritable source de revenus : la chasse (et tuer) des vampires dans le cadre d’une Union internationale de chasseurs de vampires.

«Il tue un vampire dont nous découvrons qu’il est la fille de la patronne vampire, qui cherche à se venger. Il y a ces deux mondes qui entrent en collision, celui d’un homme essayant de sauver sa famille et celui d’un vampire cherchant à se venger.

Produit par le cinéaste ‘John Wick’ Chad Stahelski et dirigé par JJ Perryles stars de cinéma à venir Jamie Foxx, Snoop Dogg, Meagan Good, Karla Souza, Natasha Liu Bordizzo, Olivier Masucci, Steve Howe, Scott Adkinset Sion Broadnax.

“Snoop ressemble à mon sergent de peloton de l’armée, qui n’est plus avec nous”, a déclaré Perry. “J’ai dit à Snoop quand je l’ai rencontré, ‘Écoutez, je n’embauche pas Snoop Dogg, j’embauche Calvin Broadus [the actor-rapper’s real name]’ et je pense que cela lui a vraiment parlé.

Tout le monde l’engage pour être ce gars de la côte ouest qui fume de l’herbe. Je lui ai mis un chapeau de cow-boy et je lui ai donné le même fanfaron que mon ancien sergent de peloton.