Jamie Foxx est sorti de l’hôpital malgré les rumeurs de « réanimation »

Après des rapports selon lesquels Jamie Foxx était sous assistance respiratoire, sa fille Corinne Foxx remettre les pendules à l’heure qu’il est » sorti de l’hôpital pendant des semaines « .

Jamie ne jouerait apparemment pas sur sa vie privée, et les rumeurs bruyantes et fausses sur sa santé démontrent vraiment pourquoi. Internet s’est déchaîné avec des affirmations selon lesquelles il était sur le point de mourir, sa famille «se préparant au pire». Corinne les a critiqués pour les fausses informations, affirmant que cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité : « Il jouait au pickleball hier ! »

« Mise à jour de la famille : triste de voir à quel point les médias se déchaînent », a écrit Corinne sur ses histoires Instagram avec une capture d’écran d’un article de presse. « Mon père est sorti de l’hôpital depuis des semaines, en convalescence. En fait, il jouait au pickleball hier ! Merci pour les prières et le soutien de chacun ! « Nous avons également une annonce de travail passionnante à venir la semaine prochaine », a déclaré le Battre Shazam co-animateur a écrit avec un emoji souriant.

Toujours dans le respect de la vie privée de son père, elle n’a pas inclus de nouvelles photos, qu’il soit de retour à la maison ou la nature de son urgence médicale. La semaine dernière, un message sur Les médias sociaux de Jamie ont partagé une mise à jour remercier les fans pour leur soutien.

« Appréciez tout l’amour !!! Je me sens béni », a déclaré la publication Instagram.

Il a également adressé un cri spécial à son ami Nick Canon. Il a remercié Nick d’avoir rempli ses fonctions d’animateur pour la prochaine saison de Battre Shazam. Kelly Osbourne remplacera Corinne en tant que DJ invitée sur le « pilier non scénarisé du programme FOX pendant six saisons et plus.

« J’apprécie mon garçon @nickcannon. A bientôt », a écrit Jamie dans les commentaires de l’annonce.

La mise à jour de la Battre Shazam page ajoutée :

« Tout le monde chez FOX Entertainment souhaite bonne chance à Jamie alors qu’il poursuit son rétablissement, et nous apprécions grandement la volonté de Nick d’intervenir et d’aider cet été. »

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, Jamie était hospitalisé pour une « complication médicale » le 11 avril. L’incident s’est produit pendant le tournage de De retour a l’action avec Cameron Diaz et Glenn proches.

Il fut un temps où la santé de Jamie aurait été « Touchez et partez pendant des jours » et il « devait être ressuscité ». Heureusement, ces jours sont derrière lui et la famille Foxx, selon Corinne.

Certains fans pensent que des informations limitées doivent être synonymes de malheur et de tristesse dans les coulisses. Rappelez-vous que la première annonce de Corinne concernant sa complication non divulguée demandait de la confidentialité. Bien sûr, nous voulons connaître toutes les bonnes nouvelles d’une star bien-aimée, mais ces mises à jour sont plus que suffisantes.

Guéris bientôt, Jamie Foxx !