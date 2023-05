Jamie Foxx est dans un centre de réadaptation physique à Chicago

On n’a toujours pas révélé exactement ce qui est arrivé à la star ni pourquoi il a été hospitalisé, mais la publication indique que l’établissement dans lequel il est soigné est maintenant spécialisé dans la récupération après un AVC, la réadaptation après un traumatisme crânien, la réadaptation après une lésion de la moelle épinière et la réadaptation contre le cancer. Une source affirme que Foxx est arrivé dans cette installation à Chicago fin avril et des sources liées à Jamie racontent TMZ il « récupère bien ».

Alors que les rapports précédents selon lesquels certains des projets de Foxx avançaient sans lui avaient suscité beaucoup d’inquiétude chez les fans, FOX a annoncé lundi que l’homme de 55 ans et sa fille Corinne animeront un nouveau jeu télévisé musical appelé Nous sommes une famille. La série devrait débuter en 2024.

Nous sommes une famille est un jeu de devinettes musicales qui mettra en vedette une célébrité à chaque épisode aux côtés d’un parent non célèbre. Mais la star en vedette sera cachée jusqu’à ce que son identité puisse être devinée.

Semblable à Le chanteur masqué, des indices seront donnés pour aider à identifier chaque célébrité. Pour deviner correctement la star, il y a jusqu’à 100 000 $ en jeu pour le public du studio, dont le travail consiste à flairer la célébrité en fonction des indices.

Jamie et Corinne sont actuellement les hôtes de FOX’s Battre Shazam, où les candidats doivent deviner correctement une chanson pour ajouter de l’argent à leur cagnotte. Il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que le duo père-fille n’apparaîtrait pas dans la prochaine saison de la série suite à la peur de l’acteur pour la santé, mais heureusement, il semble que ce ne soit que temporaire.