Jamie Foxx en centre de désintoxication après une mystérieuse hospitalisation: rapports – National

L’acteur Jamie Foxx reçoit un traitement dans un centre de réadaptation physique à Chicago, plus d’un mois après avoir été hospitalisé pour une « complication médicale » inconnue.

La famille de Foxx, dont sa mère et ses filles Corinne et Anelise, ont été photographiées par TMZ samedi et dimanche en quittant un centre médical très réputé, où l’acteur serait en cours de rééducation physique.

La raison du traitement de Foxx n’est pas claire, bien que l’établissement de Chicago soit spécialisé dans les accidents vasculaires cérébraux, les lésions cérébrales traumatiques, les lésions de la moelle épinière et la réhabilitation du cancer.

TMZ a rapporté que Foxx, 55 ans, était un patient du centre de réadaptation physique depuis avril, après avoir été initialement soigné dans un hôpital d’Atlanta.

Le 12 avril, la fille de Foxx, Corinne, a annoncé que son père avait « eu une complication médicale » la veille. Elle a dit que « grâce à une action rapide et à de grands soins », il était sur le point de se rétablir, mais n’a jamais révélé la nature de ce qui lui était arrivé.

Trois semaines plus tard, Foxx a semblé rompre son silence lorsqu’il a publié une mise à jour sur Instagram où il a simplement écrit : « Appréciez tout l’amour !!! Se sentir béni.

La semaine dernière, Corinne a partagé une autre mise à jour sur la santé de son père et a critiqué les reportages des médias qui affirmaient que l’état de Foxx empirait.

« Triste de voir à quel point les médias se déchaînent », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram. « Mon père est sorti de l’hôpital depuis des semaines, en convalescence. En fait, il jouait au pickleball hier ! Merci pour les prières et le soutien de chacun !

Au moment de son hospitalisation, il était à Atlanta en train de tourner un film Netflix De retour a l’action avec ses collègues acteurs Cameron Diaz et Glenn Close.

Mardi, Fox a annoncé l’acteur oscarisé et Corinne animera un nouveau jeu télévisé musical intitulé Nous sommes une famille, devrait faire ses débuts en 2024. Le jeu télévisé associe une célébrité secrète à leur parent non célèbre. Grâce à une série d’indices et d’astuces, les participants au jeu télévisé devineront l’identité de la célébrité pour gagner jusqu’à 100 000 $US.

— Avec des fichiers de Michelle Butterfield de Global News