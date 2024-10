Jamie Foxx dit que c’était « atroce » de s’ouvrir sur les problèmes de santé

Jamie Foxx est de retour au micro après son récent problème de santé.

« C’était une période atroce de pouvoir rouvrir ces blessures chaque jour pendant trois nuits », a déclaré Foxx. Les matins de CBS Gayle King dans un vidéo des coulisses publié par King et le compte Oprah Daily sur Instagram lundi. Foxx et son équipe célébraient la dernière soirée d’une série de trois dates de son nouveau spécial comédie« What Had Happened Was », qui a été enregistré à Atlanta pour Netflix.

« C’était atroce parce que c’est l’inquiétude qui vous atteint », a poursuivi Foxx. « Nous avons un super spectacle dans la salle, mais nous ne savons pas de quoi ils peuvent rire ou de quoi ils ne peuvent pas rire. N’importe quel comédien vous dira que c’est le problème, l’inquiétude est le problème. Habituellement, quand vous le faites, un stand-up spécial, vous sortez pendant un an et demi et travaillez dans tous les coins et recoins, puis vous l’enregistrez. Vous ne vous contentez pas de vous présenter à Atlanta et d’allumer la caméra.

Jamie Foxx en 2023.

Alberto E. Rodriguez/Getty



Foxx a été admis à l’hôpital en avril 2023 après avoir vécu ce que sa fille Corinne a décrit comme une « complication médicale ». Il est resté hors de la vue du public pendant un mois, pour finalement rompre son silence en mai avec un Publication Instagram dans lequel il a simplement déclaré qu’il « se sentait béni » par « tout l’amour » des fans.

Divers amis célèbres de Foxx comme Martin Lawrence (« J’ai entendu dire qu’il va mieux ») et Kevin Hart (« beaucoup de progression ») ont partagé des mises à jour sur son état au cours des mois qui ont suivi, mais Foxx lui-même est resté insaisissable. Il décrit cette émission spéciale en septembre 2024 comme un moyen de « partager son parcours à travers une grave crise de santé, et après y avoir assisté, King a déclaré à Foxx qu’elle n’avait « jamais vu une émission où on riait et pleurait en même temps ».

Les représentants de Foxx n’ont pas immédiatement répondu Divertissement hebdomadairedemande de commentaire.

« C’est un voyage personnel », a déclaré Foxx à King, en jurant : « Je ne reverrai plus jamais ça. Mes prochaines blagues commenceront par « toc, toc ». Je vais faire une heure et demie de blagues « toc, toc ». » Il a clôturé la vidéo en portant un toast à ce message : « Asseyons-nous, regardons-le et construisons vers un avenir plus nouveau, plus brillant et plus sain. »

Foxx a commencé à parler de ses problèmes de santé en juillet 2023, affirmant qu’il « était allé en enfer et en revenait » et avait choisi de rester privé pendant l’expérience parce qu’il « ne voulait pas [fans] de me voir avec des tubes qui manquaient de moi et d’essayer de savoir si j’allais m’en sortir. »

En décembre, Foxx a partagé qu ‘ »il y a six mois, je ne pouvais pas vraiment marcher », plaisantant en disant qu’il « avait vu le tunnel; je n’ai pas vu la lumière. Il faisait chaud dans ce tunnel aussi, je ne sais pas où ». J’y allais. ‘S…, est-ce que je vais au bon endroit ?’ » Finalement, en juin, il a partagé que juste avant l’incident, il « avait un gros mal de tête » et « avait demandé un Advil à mon garçon ». Foxx a ensuite compris : « J’étais parti pendant 20 jours. Je ne me souviens de rien. »

Foxx reviendra sur grand écran le 17 janvier 2024 avec Netflix De retour en action. Il partagera ce retour avec Cameron Diaz, qui a pris sa retraite en 2018. Les détails sur la comédie spéciale Netflix de Foxx n’ont pas encore été publiés.