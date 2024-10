Jamie Foxx demande si Diddy était « responsable » de son hospitalisation

Jamie Foxx a récemment demandé si Sean « Diddy » Combs était « responsable » de sa mystérieuse hospitalisation l’année dernière.

Trois témoins oculaires qui ont assisté aux enregistrements de Foxx prochain spécial Netflix, « What Had Happened Was », a déclaré qu’il avait discuté des allégations selon lesquelles Combs avait causé son hospitalisation, mais les membres du public avaient des souvenirs différents de ce que le comédien avait dit.

Plus tôt ce mois-ci, Choke No Joke – qui est vidéaste, producteur et réalisateur – a déclaré à Comedy Hype qu’il avait assisté à deux des trois émissions de Foxx, qui a eu lieu les 4, 5 et 6 octobre au Théâtre Alliance à Atlanta.

Le 7 octobre, Comedy Hype a mis en ligne une vidéo YouTube dans lequel Choke a déclaré : « Jamie a un spécial à paraître sur Netflix intitulé « What Had Happened Was » et je suis allé l’enregistrer. L’enregistrement a duré trois jours. Je suis allé au premier spectacle; Je suis allé au dernier spectacle.

Choke a affirmé que Foxx avait déclaré lors des enregistrements que « Diddy était responsable de ce qui lui est arrivé, et [Foxx] est celui qui a appelé le FBI [Combs].» Cependant, il n’est pas clair si les commentaires présumés seront inclus dans le montage final de l’émission spéciale.

Lorsqu’on lui a demandé si les commentaires présumés étaient présentés comme une « blague », Choke a répondu : « Je ne pense pas qu’il plaisantait.

« Vous pouvez tous déterminer s’il plaisantait ou non lorsque vous voyez la série, car pour moi, je suis un nouveau comédien, n’est-ce pas ? … Je sais quand quelqu’un prépare une punchline, et je sais quand tu es sérieux », a poursuivi Choke, notant qu’il ne voulait pas « révéler [Foxx’s] blagues. »

Page Six ne peut pas confirmer de manière indépendante si les commentaires allégués ont été faits ou reçus par d’autres en plaisantant.

« Après [Foxx] a dit : « Diddy m’a fait quelque chose », a-t-il dit, « Et c’est moi qui ai appelé les autorités fédérales à son sujet » », a réitéré Choke, émettant l’hypothèse que Foxx aurait pu le faire parce qu’il avait « peur ».

« Il a disparu, n’est-ce pas ? Il est sorti maintenant, dès que Puff est allé en prison, n’est-ce pas ? Nous le voir au match avec [Dallas Cowboys owner] Jerry Jonesdroite? … Nous ne l’avons pas vu. Dès que Puff est allé en prison, [Foxx] J’étais au putain de match de football de Dallas, non ? Et maintenant, il est allé tourner son spécial. Et autour de qui est le spécial fortement basé ? Diddy », a affirmé Choke.

Selon Choke, les stars semblaient être des « frères » jusqu’à ce que quelque chose ait prétendument détérioré leur relation.

Lorsqu’il a été contacté par Page Six pour commenter, Choke a expliqué qu’il était choqué d’entendre Foxx prétendument faire ces affirmations à haute voix, car lui et d’autres initiés de l’industrie avaient déjà entendu les rumeurs.

Il nous a dit que les téléphones avaient été confisqués avant les spectacles, mais que dès qu’il s’est rétabli, il a pris un selfie avec Foxx.

Pendant ce temps, le célèbre agent de sécurité Big Homie .CC allégué dans une interview à la caméra avec Cam Capone News la semaine dernière, « Je sais [Combs] a empoisonné Jamie Foxx, et Jamie Foxx l’a dénoncé au FBI à cause de cela. … Jamie Foxx a dénoncé cet homme au FBI à cause de cela.

Lorsqu’il a été contacté par Page Six pour commenter, Big Homie a affirmé que ses connaissances étaient basées sur l’audition de Foxx raconter son histoire lors de deux de ses enregistrements d’émissions comiques, auxquelles Big Homie a déclaré avoir assisté avec un client.

Media Take Out a fait écho aux sentiments dans un rapport plus tôt cette semaine, affirmant que Foxx avait affirmé pendant ses sets que Combs l’avait empoisonné et était « responsable » de son hospitalisation.

Selon le média, la foule a d’abord commencé à rire, ce qui a incité Foxx à regarder directement un membre du public et à lui lancer un regard sérieux.

Cependant, un troisième participant, Dennis LA White, a déclaré à Page Six qu’il s’était rendu aux deuxième et troisième enregistrements de l’émission. Il a affirmé avoir entendu Foxx dire quelque chose de plus du genre : « Les gens n’arrêtent pas de me demander si Diddy était responsable. Il n’était pas responsable. S’il l’avait été, je serais mort.

White a ajouté qu’il ne se souvient pas que Foxx ait mentionné le gouvernement fédéral ou les forces de l’ordre ; cependant, il a affirmé que Foxx avait passé une bonne partie des plateaux à parler de Combs – faisant même plusieurs blagues sur « l’huile pour bébé ».

Après sa série de performances, Foxx est allé sur Instagram avec un message sincère qui disait en partie : « Dieu est bon. … J’ai eu l’occasion de raconter ma version de l’histoire et il n’y avait pas de meilleur endroit qu’Atlanta en Géorgie », où il a été hospitalisé.

Il a ajouté : « Quand les gens me demandent s’il s’agit d’un spectacle de comédie, je réponds non, c’est une explication artistique. Quelque chose qui a terriblement mal tourné, mais grâce aux gens formidables d’Atlanta, en particulier à l’hôpital du Piémont, vous m’avez permis de revenir, d’être sur scène et de faire ce que j’aime le plus faire.

La légende accompagnait deux photos, dont l’une le montrait en train de pleurer sur scène, un micro à la main.

Les représentants de Combs, Foxx et Netflix n’ont pas répondu à nos demandes répétées de commentaires.

En avril 2023, la fille aînée de Foxx, Corinne Foxx, a annoncé que la star avait « subi une complication médicale », mais n’a pas révélé de détails.

Trois mois plus tard, Jamie, 56 ans, a développé son expérience « infernale » mais n’a pas divulgué de diagnostic exact.

« J’ai vécu quelque chose que je pensais ne jamais vivre », a déclaré le multi-trait d’union à ses abonnés Instagram dans une vidéo de style selfie en juillet 2023, précisant qu’il n’était ni « aveugle » ni « paralysé ».

Pourtant, il a admis qu’il ne savait pas s’il « allait s’en sortir ».

Le mois suivant, Jamie a publié un message sur Instagram qui disait : « Ils ont tué ce nom de mec.[d] Jésus… Que penses-tu qu’ils vont te faire ???! #fakefriends #fakelove.

À l’époque, beaucoup considéraient le téléchargement comme « antisémite », incitant Jamie à le supprimer et à « présenter ses excuses à la communauté juive et à tous ceux qui ont été offensés par ce message ». [his] poste. »

Il a poursuivi en expliquant: « Pour clarifier, j’ai été trahi par un faux ami et c’est ce que je voulais dire par » ils « , rien de plus. »

Peu de temps après, l’acteur a qualifié son problème de santé de « voyage sombre et inattendu ».

Puis, en juillet de cette année, il a été enregistré en train de dire à un groupe de personnes à Phoenix que le 11 avril 2023, il avait eu un « gros mal de tête », alors il a demandé à son « garçon de l’Advil ».

Jamie a ensuite claqué des doigts et a déclaré: «Je suis parti pendant 20 jours», insistant sur le fait qu’il «ne se souvient de rien».

Notant qu’il se trouvait « à Atlanta » lorsqu’il a été hospitalisé, le musicien a expliqué que sa sœur et sa fille l’avaient emmené chez « le premier médecin ».

Jamie a alors marmonné quelque chose à la personne à côté de lui, mais c’était inaudible dans la vidéo.

« Le médecin suivant a dit : »[There’s] il se passe quelque chose là-haut », a-t-il poursuivi en désignant sa tête.

« Je ne le dirai pas devant la caméra », a-t-il rapidement ajouté en regardant directement la personne qui filmait.

Quant à Combs, le rappeur devenu magnat est derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center de Brooklyn, où il est détenu sans caution.

Combs, 54 ans, a été arrêté le mois dernier pour complot de racket, trafic sexuel et transport en vue de se livrer à la prostitution, pour lesquels il a plaidé non coupable.

Selon l’acte d’accusation, des agents fédéraux ont découvert plus de 1 000 bouteilles de lubrifiant, divers stupéfiants et trois AR-15 lors d’une descente dans ses demeures de Los Angeles et de Miami en mars.

Les procureurs ont affirmé que le lauréat du Grammy « avait abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à assouvir ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » pendant des décennies, « créant une entreprise criminelle dont les membres et associés se livraient à… du trafic sexuel, du travail forcé. , enlèvements, incendies criminels, pots-de-vin et entrave à la justice.

Selon l’acte d’accusation, Combs et les membres de son entreprise Combs auraient facilité plusieurs « Freak Offs » – des rassemblements sexuels alimentés par la drogue.

Au cours de ces événements, la star du hip-hop aurait « frappé, donné des coups de pied, jeté des objets et parfois traîné les victimes par les cheveux », selon l’acte d’accusation, qui affirmait en outre qu’il « avait soumis les victimes à des violences physiques, émotionnelles et verbales ». pour inciter les victimes à s’engager dans des Freak Offs », qu’il « enregistrait souvent électroniquement ».

Les agressions présumées « ont souvent entraîné des blessures qui ont mis des jours ou des semaines à guérir », selon les procureurs.

La date du procès de Combs a été fixée au 5 mai 2025 ; s’il est reconnu coupable, il risque un minimum de 15 ans de prison et un maximum de perpétuité.

Le père de sept enfants fait également face à une série de poursuites judiciaires alléguant un comportement similaire ; il continue de clamer son innocence.