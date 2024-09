Jamie Foxx avait l’air d’un père fier alors qu’il conduisait sa fille Corrine jusqu’à l’autel

CNN

Jamie Foxx a récemment endossé un nouveau rôle en tant que père de la mariée.

L’acteur oscarisé a accompagné sa fille, Corinne Foxx, jusqu’à l’autel lors de son mariage ce week-end, semblant ému alors qu’il escortait la jeune femme de 30 ans jusqu’à l’autel.

Le moment émouvant a été capturé par son ancienne co-star de « The Jamie Foxx Show », Garcelle Beauvais, qui a publié la vidéo dans le cadre d’un carrousel d’images sur son compte Instagram vérifié.

« Hier soir, nous avons pu être témoins et célébrer l’amour de @corinnefoxx et @joe.hooten ❤️❤️ », a écrit Beauvais en légende. « Votre amour et votre respect l’un pour l’autre sont palpables 🙏🏽. Corinne, tu étais magnifique »,

Le message a depuis été supprimé, mais la vidéo est partagée sur d’autres plateformes.

La jeune Foxx a annoncé ses fiançailles avec Hooten, scénariste/réalisateur et directeur de télévision, sur les réseaux sociaux en 2023.

« Dès la première fois que je t’ai vu, j’ai su que tu étais mon amour pour toujours 💍❤️ », a-t-elle écrit en légende d’une série de photos d’elle et de son bien-aimé.

Son père a partagé sa publication, ajoutant son propre hommage au couple, écrivant qu’ils « sont un parfait exemple de ce qu’est l’amour ».

« Vous vous souciez de la vie mentale et physique de l’autre… et vous vous soutenez mutuellement… félicitations pour vos fiançailles », l’étoile a écrit. « @joe.hooten quand tu m’as murmuré il y a quelque temps que tu allais demander ma petite fille en mariage, j’ai eu des larmes de joie dans mon âme… 🙏🏾❤️ et @corinnefoxx tu as… et as toujours eu une place spéciale dans mon cœur… tu mérites beaucoup d’amour… alors encore une fois félicitations à toi aussi… j’ai hâte de t’accompagner dans cette allée (sic). »

Le duo père-fille est connu pour être très proche. Elle était aux côtés de son père dans les mois qui ont suivi un incident médical.

Il a été annoncé plus tôt cette année que le duo co-animerait une émission de quiz sur la musique.