Jamie Foxx accompagne sa fille Corinne jusqu’à l’autel lors du mariage

Voici la mariée.

Jamie Foxx a accompagné sa fille aînée, Corinne Foxx, jusqu’à l’autel lors de son mariage avec Joe Hooten samedi soir.

L’ancienne co-star de l’interprète de « Blame It » dans « Jamie Foxx Show », Garcelle Beauvais partagé un carrousel de clichés du mariage intime à son Instagram dimanche.

« Hier soir, nous avons pu assister et célébrer l’amour de @corinnefoxx et @joe.hooten ❤️❤️ », a légendé la star de « Real Housewives of Beverly Hills », 57 ans.

« Votre amour et votre respect l’un pour l’autre sont palpables 🙏🏽 Corinne, tu étais magnifique », a-t-elle ajouté.

Sur l’une des photos, Jamie, qui avait l’air pimpant dans un smoking noir classique, semblait ému alors qu’il était tenu par le bras de sa fille pendant qu’il la conduisait dans l’allée vers le marié.

Les co-animateurs de « Beat Shazam » ont partagé une danse père-fille. garcelle/Instagram

Corinne, qui était éblouissante dans une robe blanche à épaules dénudées ornée d’un imprimé floral, souriait en tenant un bouquet de roses blanches.

Beauvais a également partagé un cliché des coanimateurs de « Beat Shazam » profitant d’une danse père-fille ensemble plus tard dans la soirée et une photo d’elle posant avec Jamie et sa petite amie, Alyce Huckstepp.

En décembre 2023, Corinne annoncé sur Instagram que Wooten lui avait posé cette question après cinq ans de relation.

Beauvais a également posé avec Jamie et sa petite amie, Alyce Huckstepp, lors des noces. garcelle/Instagram

Beauvais a partagé un doux câlin avec Jamie sur la piste de danse. garcelle/Instagram

« Dès la première fois que je t’ai vu, j’ai su que tu étais mon éternel 💍❤️ », a-t-elle légendé une série de photos en noir et blanc de leur séance de fiançailles.

Jamie, qui partage Corinne avec son ex Connie Kline, s’est ensuite extasié sur le couple fiancé sur son Instagram respectif, écrivant qu’ils étaient « l’exemple parfait de ce qu’est l’amour ».

« Vous vous souciez de la vie mentale et physique de l’autre… et vous vous soutenez mutuellement », a-t-il ajouté. « @joe.hooten, quand tu m’as murmuré il y a quelque temps que tu allais demander ma petite fille en mariage, j’ai eu des larmes de joie dans mon âme… 🙏🏾❤️. »

L’année dernière, la famille Foxx a été secouée par les problèmes de santé de l’acteur de « Django Unchained » qui ont duré des mois.

En avril, Corinne a annoncé que son père avait été hospitalisé suite à une mystérieuse « complication médicale ».

En juillet, Jamie a révélé qu’un « violent mal de tête » l’avait conduit à être « absent pendant 20 jours ».

L’acteur de « Ray » est également papa d’une fille de 15 ans, Anelise, qu’il a accueillie en octobre 2008 avec son ex Kristin Grannis.