Jamie Foxx accompagne sa fille Corinne jusqu’à l’autel lors de son mariage avec Joe Hooten

Jamie Foxx se promène très bien un an après son grave problème de santé… se promenant délibérément avec sa fille Corinne — et la déposer à l’autel !

L’acteur a enfilé un smoking classique pour l’événement et est apparu étourdi alors qu’il se dirigeait vers l’allée sur des photos depuis supprimées publiées sur Instagram par l’actrice Garcelle Beauvais Dimanche.

Corinne portait une robe blanche à motifs fleuris… et, disait « oui » au mariage avec son partenaire Joe Hooten — l’air enthousiaste sur les photos prises juste après la fin de la cérémonie.

C’est un moment excitant pour Corinne… et, nous devons imaginer, un moment qui a également rendu Jamie ému – à la fois parce que sa fille s’est mariée et parce qu’il a eu des problèmes de santé l’année dernière.

Rappelez-vous, Jamie était transporté d’urgence à l’hôpital en avril 2023… et, bien qu’il n’ait pas totalement dévoilé quel était le problème médical, il a parlé de sa gravité. L’année dernière, Foxx a déclaré que sa santé s’était tellement détériorée qu’il a failli perdre la vie .

Il promet de tout raconter sur sa santé lors de son prochain entretien. spectacle solo … « Une chance de plus : une soirée avec Jamie Foxx ». Il jouera ce spectacle pendant trois soirs le mois prochain.

Pour l’instant, il semble qu’il se sente très bien et qu’il puisse passer du temps avec sa fille… et il se sent certainement suffisamment bien pour la donner.