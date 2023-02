Jamie Erdahl: l’animatrice de Good Morning Football parle à Her Huddle des défis et des faits saillants de sa première année à ce poste | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’animatrice de Good Morning Football, Jamie Erdahl, parle à Her Huddle des défis et des faits saillants de sa première année en tant qu’animatrice de l’émission primée de la NFL.

Jamie Erdahl est devenu un visage, un nom et une voix amicaux et familiers pour le fanatique de la NFL au cours de la dernière année, depuis qu’il a pris la relève en tant que nouvel animateur de Good Morning Football le 25 juillet.

Erdahl a succédé à Kay Adams dans la très populaire émission de petit-déjeuner primée aux Emmy Awards, diffusée en semaine à midi au Royaume-Uni, en direct sur Sky Sports NFLet elle est sur le point de célébrer la conclusion de sa première saison complète dans le rôle.

Apparaissant dans le dernier épisode de Son caucus (disponible en podcast ci-dessous), Erdahl a parlé des défis qui sont venus avec le travail, mais aussi de l’énorme plaisir qu’elle y prend.

“Cela a été une course folle – et, franchement, cela n’a pas grand-chose à voir avec le spectacle”, a déclaré Erdahl.

“J’ai déménagé avec ma famille quand j’ai obtenu le poste. Nous avons déménagé à l’autre bout du pays et nous étions dans un appartement temporaire pendant un certain temps au début du spectacle.

“Je découvrais un tout nouvel ensemble de compétences, de nouvelles personnes avec lesquelles je travaillais, un nouveau réseau. Et il y a eu deux voyages internationaux au milieu de tout cela, puis les séries éliminatoires.

“C’est épuisant. Peter [Schrager] et Kyle [Brandt] a averti Jason [McCourty] et moi qu’en janvier tout le monde se sent très frit. En ce moment, nous nous soutenons tous en quelque sorte.”

“Je connais la NFL. Je connais le football. Et donc, quand les gens s’en prennent à moi en ligne, et ils le font – parfois, cela me rend plus nerveux que d’autres fois – mais je dois toujours me rappeler que ‘tu sais ce que tu fais’ ‘. Il y a une raison pour laquelle ils m’ont embauché.” Jamie Erdahl, présentateur de Good Morning Football

Et c’est précisément Schrager et Brandt qu’Erdahl a distingués pour leurs éloges, les deux animateurs qui font partie de l’émission depuis sa création en 2016 aidant à rendre la transition aussi facile que possible pour elle et son collègue débutant, l’ancien vainqueur du Super Bowl Jason McCourty.

“Apprendre à connaître les gars; j’apprécie vraiment Jason, Peter et Kyle tous les jours”, a déclaré Erdahl, en soulignant son point culminant de travailler sur le spectacle.

“Je suis si heureux, en y repensant, que Jason et moi ayons commencé le même jour.

“Peter et Kyle sont dans la série depuis six ans, et ils auraient facilement pu être comme les grands frères -” nous savons comment les choses vont mal et c’est comme ça “- mais ce n’était pas comme ça.

“Ils étaient comme, ‘faisons-en notre émission’. Nous avons passé de bons moments ensemble tous les quatre, à Londres et en Allemagne [for the NFL’s International Games in 2022].

Kyle Brandt, Jamie Erdahl, Jason McCourty et Peter Schrager animent Good Morning Football en direct de la Tamise à Londres en septembre

“Nous nous apprécions vraiment. C’est très facile et ce que vous voyez est ce que vous obtenez, à la fois à la télévision et dans les pauses publicitaires.”

Erdahl a rejoint Good Morning Football après avoir été journaliste principale pour le football universitaire SEC sur CBS, alors qu’elle couvrait auparavant les Red Sox de Boston au baseball et les Bruins de Boston au hockey sur glace.

En ce qui concerne le passage de la ligne de touche au studio, Erdahl a parlé des obstacles qu’elle a rencontrés.

“Je trouve toujours ma position et ma confiance en cela, ‘J’ai cette pensée et les gens veulent l’entendre’, et j’ai cette confiance inhérente en cela, plutôt que je suis ici parce qu’ils veulent voir Nick Saban ou Bill Belichick.

“C’est une façon tellement différente de voir les choses et c’est une compétence en soi.”

Elle a ajouté: “Je suis une personne très compétitive. Je n’aime pas me tromper.

“Lorsque vous êtes un journaliste secondaire, vous n’avez pas à faire de choix, à faire des prédictions et à faire apposer votre nom sur une opinion.

“Dans cette émission, vous dites des choses et ça continue, les gens sautent dessus. Vous devez être d’accord avec les commentaires, les laisser glisser hors de vous.

“Être mal à l’aise d’avoir tort et passer à autre chose a été l’un des plus grands défis. Parce que je n’aime pas avoir tort.”

Quant à tout autre conseil à ceux qui cherchent à suivre ses traces dans l’industrie, Erdahl a ajouté: “Je dis toujours” faites tous les travaux “. Même si cela renforce cela,” je sais que je ne veux pas faire ça ‘.

“Cela vous aide à prendre des décisions de vie concernant votre chemin et ce que vous êtes censé faire.

“Curiosité. Baseline : comment fonctionne votre caméra ? Comment fonctionne l’audio ?

“Cela fera un meilleur diffuseur et une meilleure personne avec qui travailler – pour apprécier ce que font les autres.”