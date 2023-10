JPMorgan Chase Le PDG Jamie Dimon commencera à vendre 1 million d’actions de la banque qu’il dirige l’année prochaine, a annoncé la société vendredi dans un communiqué.

Ce projet a fait craindre que Dimon, qui dirige JPMorgan depuis 2005, envisage de prendre sa retraite.

Un porte-parole de la banque basée à New York a déclaré que cette décision n’était pas liée à la planification de la succession et que Dimon n’avait « aucun projet actuel » pour une autre vente, même si ses besoins en matière de planification pourraient changer avec le temps.

Les actions de la banque ont chuté de 2,9% dans les échanges matinaux, pire que la baisse de 1% de l’indice bancaire KBW.

Voici le relevé de la banque :

Le président-directeur général Jamie Dimon a confirmé aujourd’hui que lui et sa famille envisageaient de vendre une partie de leurs titres de JPMorgan à des fins de diversification financière et de planification fiscale. À partir de 2024, ils ont actuellement l’intention de vendre 1 million d’actions, sous réserve des termes d’un plan d’échange d’actions. Il s’agit de la première vente d’actions de ce type réalisée par M. Dimon au cours de son mandat au sein de l’entreprise. M. Dimon continue de croire que les perspectives de la société sont très solides et que sa participation dans la société restera très importante. Lui et sa famille détiennent actuellement environ 8,6 millions d’actions et, en outre, il continue de détenir des unités d’actions au rendement non acquises se rapportant à 561 793 actions et des droits à la plus-value des actions se rapportant à 1 500 000 actions, sous réserve des modalités et conditions de chaque attribution.

M. Dimon utilisera des plans de négociation d’actions pour vendre ses actions, conformément aux directives spécifiées dans la règle 10b5-1 de la Securities and Exchange Act de 193.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.