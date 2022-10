Jamie Dimon prévient que les États-Unis risquent de basculer bientôt dans la récession

Dimon a déclaré en juin qu’il préparait la banque à un “ouragan” économique causé par la Réserve fédérale et la guerre de la Russie en Ukraine.

JPMorgan Chase PDG Jamie Dimon a averti lundi qu’un mélange “très, très sérieux” de vents contraires était susceptible de faire basculer l’économie américaine et mondiale dans la récession d’ici le milieu de l’année prochaine.

Dimon, le directeur général de la plus grande banque des États-Unis, a déclaré que l’économie américaine “se portait encore bien” à l’heure actuelle et que les consommateurs seraient probablement en meilleure forme que la crise financière mondiale de 2008.

“Mais vous ne pouvez pas parler d’économie sans parler de choses à l’avenir – et c’est des choses sérieuses”, a déclaré Dimon à Julianna Tatelbaum de CNBC lundi lors de la conférence JPM Techstars à Londres.

Parmi les indicateurs qui sonnent l’alarme, Dimon a cité l’impact de l’inflation galopante, les taux d’intérêt qui augmentent plus que prévu, les effets inconnus de l’assouplissement quantitatif et la guerre de la Russie en Ukraine.

“Ce sont des choses très, très sérieuses qui, je pense, sont susceptibles de pousser les États-Unis et le monde – je veux dire, l’Europe est déjà en récession – et elles sont susceptibles de mettre les États-Unis dans une sorte de récession dans six à neuf mois. “, a déclaré Dimon.

Ses commentaires interviennent à un moment d’inquiétude croissante quant à la perspective d’une récession économique alors que la Réserve fédérale et d’autres grandes banques centrales augmentent les taux d’intérêt pour lutter contre la flambée de l’inflation.

S’adressant à CNBC le mois dernier, le président de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, a déclaré qu’il craignait que la banque centrale américaine n’aille trop loin, trop rapidement dans sa tentative de lutter contre les taux d’inflation élevés.