Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, partage des conseils de réussite aux diplômés universitaires

Jamie Dimon, président et PDG de JPMorgan Chase, a partagé un peu de sagesse avec les diplômés de l’Ohio State University lors de son discours d’ouverture dimanche.

« J’hésite toujours à donner des conseils, car il semble que j’ai tout bien fait », a déclaré Dimon, « mais je vous assure que je ne l’ai pas fait. »

Pour commencer, Dimon a parlé aux diplômés de l’importance d’apprendre de l’échec.

« Vous avez tous été affectés par Covid-19 de différentes manières. Votre avenir est brillant, mais en vieillissant, il est inévitable que vous fassiez face à des moments difficiles et à des échecs, à la fois personnellement et professionnellement », a déclaré Dimon. « La façon dont vous gérez l’échec est peut-être la chose la plus importante pour réussir. »

Tout au long de sa carrière, Dimon a lui-même fait face à des obstacles – en 1998, il a été renvoyé de Citigroup par son propre mentor après que le couple ait travaillé ensemble pendant 15 ans. Mais, deux ans plus tard, Dimon est devenu PDG de Bank One, basée à Chicago, qui a ensuite été rachetée par JPMorgan Chase.

Sous sa direction, JPMorgan Chase a surmonté la Grande Récession et est devenu la plus grande banque du pays.

«L’apprentissage est une quête de toute une vie», a déclaré Dimon. « C’est votre travail d’apprendre constamment, et cela ne s’arrête pas maintenant que vous êtes diplômé d’université. Indépendamment de ce que vous faites dans la vie, pour réussir, vous avez besoin d’un apprentissage continu et d’une curiosité intellectuelle sans fin. »

L’apprentissage tout au long de la vie est important pour Dimon, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il passe « environ 50% de mon temps à lire et à apprendre. C’est encore plus important dans le monde d’aujourd’hui de plus en plus complexe et en évolution rapide. »

Parallèlement à la lecture, Dimon a exhorté les élèves à apprendre des autres et de leurs actions.

«Vous pouvez en apprendre plus en parlant à quelqu’un en 15 minutes que de passer votre vie à faire quelque chose», a déclaré Dimon. « J’ai beaucoup appris sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire en regardant les autres. »

Dimon a obtenu son baccalauréat de l’Université Tufts en 1978 et sa maîtrise de la Harvard Business School en 1982. Il a également reçu dimanche un diplôme honorifique de l’Université d’État de l’Ohio.

Sa valeur nette actuelle est 1,9 milliard de dollars, selon Forbes.

