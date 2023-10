Morgan Stanley a annoncé Jeudi 26 octobre, son coprésident Edward « Ted » Pick succédera à James Gorman au premier jour de 2024 en tant que prochain directeur général de la société financière.

Le départ de Gorman de la première place marque un changement générationnel au sein de la haute direction des grandes banques, alors que de jeunes dirigeants post-crise financière mondiale (GFC) prennent les rênes. Gorman a rejoint Morgan Stanley en 2006 et est devenu coprésident l’année suivante. Après avoir dirigé l’entreprise pendant une période instable, il a été élevé au poste de PDG en 2010.

Mais alors que Gorman passe le flambeau, il reste toujours un PDG fougueux qui ne va nulle part : Jamie Dimon de JPMorgan, qui, comme on le sait, n’a pas répondu concrètement aux questions de succession (et ne semble pas avoir l’intention de le faire). Dimon a donné le ton il y a plus de dix ans, lorsqu’il dit aux actionnaires en 2009 qu’il est dans son « intérêt d’éviter un tel drame ».

« La succession des PDG et des dirigeants ressemble souvent plus à un drame psychologique ou à une tragédie shakespearienne qu’au processus raisonné et mûr qu’il devrait être », a-t-il déclaré.

Dimon s’est retrouvé à la tête de la plus grande banque des États-Unis en 2005 après l’acquisition par JPMorgan de Bank One, une banque du Midwest dont le siège est à Chicago, dont il était le plus haut dirigeant. Dimon succéderait à William Harrison Jr. de JPMorgan en tant que PDG de la société issue du regroupement. Depuis, on lui attribue la construction d’un «bilan de forteresse» pendant la GFC, puis la réalisation d’acquisitions majeures, notamment Bear Stearns et Washington Mutual.

Pas même la baleine de Londres en 2012 pourrait faire couler Dimon, tout comme son cancer de la gorge en 2014. Dimon a plaisanté en disant qu’il ne jouerait pas au golf de sitôt, mais il reconnaît également qu’il y aura un jour à venir où il devra démissionner.

“Je ne peux pas faire ça éternellement, je le sais”, a déclaré Dimon lors de la réunion du cabinet. Journée des investisseurs (pdf) en mai. « Mon intensité est la même. Je pense que quand je n’ai pas cette intensité, je devrais partir. Cependant, rien ne laisse penser que son « intensité » s’estompe : voyez, par exemple, comment il a claqué les banques centrales pour s’être « complètement trompées » à propos de leurs prévisions économiques de l’année dernière. Et il semble toujours tourné vers l’avenir, puisqu’il met en garde contre les perspectives économiques. l’année prochaine.

“Préparez-vous aux possibilités et aux probabilités, sans proposer une ligne d’action, puisque je n’ai jamais vu personne l’annoncer”, a déclaré Dimon lors d’une table ronde au sommet de la Future Investment Initiative à Riyad, en Arabie Saoudite. «C’est peut-être la période la plus dangereuse que le monde ait connue depuis des décennies.»

La succession de Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, revient au centre de l’attention après le départ de James Gorman, PDG de Morgan Stanley Photo : AARON P. BERNSTEIN ( Reuters )

L’option d’achat d’actions de 1,5 million de dollars de Dimon approche à grands pas

Chaque fois que Dimon reçoit une question sur la date à laquelle il quittera son poste de PDG, il répond par une plaisanterie de longue date : cinq ans de plus.

Avance rapide jusqu’en mai de cette année, lors de la journée des investisseurs de JPMorgan en mai, Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, a demandé Dimon combien d’années encore il compte rester PDG. Dimon l’interrompit pour répondre : “Trois et demi.”

Alors pourquoi ce changement ? Voici un indice potentiel : En 2021, le conseil d’administration de la banque a récompensé Dimon un bonus d’options d’achat d’actions de 1,5 million de dollars, tant qu’il reste à la banque. Mais il ne pourra l’exercer qu’en 2026.

Ce commentaire semble opportun, mais les cinq ans pourront très certainement être renouvelés après la la banque a annoncé des bénéfices en forte hausse cette année.

En chiffres : les autres PDG de la finance toujours en poste depuis de longues années

Mais pourquoi Dimon subit-il toute la pression alors que d’autres PDG sont en poste depuis encore plus longtemps ?

Parmi eux, en années :

52 : Warren Buffett de Berkshire Hathaway

38 : Stephen Schwarzman de Blackstone

28 : Richard Fairbank de Capital One

dix: William Demchak de la banque PNC

dix: Bruce Van Saun de la Citizens Bank