Jamie Dimon estime que l’optimisme de l’Inde est « complètement justifié »

Dimon a félicité le Premier ministre indien Narendra Modi pour avoir relancé le climat des affaires du pays, en soulignant les politiques qui permettent aux citoyens indiens d’obtenir plus facilement des comptes bancaires, en simplifiant les impôts et en stimulant les investissements étrangers.

La banque a augmenté ses effectifs en Inde d’environ 6 000 en 2005 à 60 000 aujourd’hui, a ajouté Dimon.

« L’univers est [in India]. Nous ne sommes pas la seule banque ici, il y a d’autres grandes banques avec beaucoup de monde, mais Accenture, McKinsey aussi et évidemment vous avez votre Tata locale, etc., donc ces choses suscitent l’optimisme », a-t-il déclaré.

L’Inde est devenue en avril le pays le plus peuplé du monde, avec un total de 1,4 milliard d’habitants, selon le Les Nations Unies. Elle devrait dépasser le Japon et l’Allemagne pour devenir la troisième économie mondiale d’ici 2030, selon les prévisions de S&P Global, Morgan Stanley et Goldman Sachs. l’attend devenir la deuxième économie mondiale d’ici 2075.

Les États-Unis espèrent travailler plus étroitement avec l’Inde dans le secteur manufacturier alors qu’ils cherchent à s’éloigner de la Chine, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré en février qu’il était déterminé à conclure un accord de libre-échange entre l’Inde et l’Union européenne. « C’est un sujet important et je m’impliquerai personnellement », a déclaré Scholz après sa rencontre avec Modi à New Delhi.

Dans son entretien avec CNBC-TV18, Dimon a souligné que ce n’était pas seulement le manque de confiance dans la Chine qui tournait les entreprises vers l’Inde.

« Ce n’est pas seulement dû aux complications avec la Chine, je pense que c’est une opportunité, mais un certain optimisme aurait été présent de toute façon », a-t-il déclaré.