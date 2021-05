Jamie Dimon est sceptique quant au taux d’imposition mondial minimum des sociétés de Biden

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’à la marge … cela entraînera des capitaux et, éventuellement, des cerveaux, de la R&D et des investissements à l’étranger », a-t-il déclaré. « Et ce serait une erreur pour l’Amérique. »

Jeudi, le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, et la chef de Citigroup, Jane Fraser, ont exprimé leurs inquiétudes concernant les efforts du président Joe Biden pour augmenter le montant des impôts que les entreprises paient sur les bénéfices étrangers et un objectif simultané de fixer un taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés.

Le département du Trésor a réitéré que la proposition de 15 % devrait être considérée comme une sorte de plancher et que les discussions ultérieures pourraient éventuellement la pousser plus haut. Cela, en théorie, pourrait contribuer à réduire un désavantage fiscal.

Un porte-parole de JPMorgan a expliqué que l’inquiétude est que les États-Unis adoptent un impôt relativement élevé sur les revenus étrangers, à 21%, uniquement pour que les partenaires étrangers se dérogent à leurs propres promesses fiscales. Ce scénario pourrait placer les États-Unis dans une situation de désavantage concurrentiel et encourager la délocalisation des usines, des profits et des travailleurs.

Mais Dimon et d’autres ont exprimé des doutes quant à toute chance de succès à long terme en persuadant leurs pairs américains d’adhérer à un minimum global de 15 % ou à tout autre niveau, en particulier lorsqu’il peut être plus lucratif pour les gouvernements de tromper le système en offrant des incitations de porte dérobée. ou bafouer complètement l’accord.

Le système actuel, selon la secrétaire au Trésor Janet Yellen, incite les pays à proposer des taux effectifs d’entreprise plus bas au fil du temps dans une « course vers le bas » pour attirer les entreprises dans toutes les zones géographiques.

Le département du Trésor, qui a pris l’initiative de persuader l’Allemagne, la France et d’autres de soutenir le plan, fait valoir qu’un plancher universel sur les taux d’imposition des sociétés permettrait aux gouvernements de générer plus efficacement des recettes fiscales.

Que la Maison Blanche soit désireuse d’amadouer les autres dans un impôt minimum mondial n’est pas nécessairement une surprise étant donné le montant des dépenses qu’elle souhaite voir pour atteindre ses priorités.

Son plan américain pour l’emploi, une proposition axée sur les infrastructures, injecterait 2,3 billions de dollars sur une décennie dans les infrastructures traditionnelles ainsi que vers l’innovation scientifique, paierait les aides à domicile et la construction de 500 000 stations de recharge de véhicules électriques.

Le GOP a répliqué jeudi avec sa propre version, une proposition plus modeste de 928 milliards de dollars mettant davantage l’accent sur les infrastructures « dures » comme les routes, les ponts et les transports en commun.

La Maison Blanche espère également promulguer l’American Families Plan, un projet de loi de 1,8 billion de dollars visant à financer des programmes sociaux tels que les congés familiaux payés, l’éducation gratuite de la petite enfance et le collège communautaire gratuit.

L’équipe économique de Biden a déclaré que son plan fiscal Made In America aiderait à couvrir les coûts des deux factures. De manière générale, ce plan fiscal vise à renforcer l’IRS et à lutter contre l’évasion fiscale, à augmenter le montant que les ménages les plus riches paient sur les gains en capital et à augmenter le taux que les entreprises américaines paient sur les bénéfices nationaux à 28%.

Les baisses d’impôts du président Donald Trump en 2017 ont ramené le taux d’imposition des sociétés aux États-Unis de 35 % à 21 %.

Les PDG de la banque est apparu mercredi devant le Comité sénatorial américain des banques, du logement et des affaires urbaines.

Un échange éprouvant de cette audience a eu lieu entre la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., et Dimon. Warren a accusé JPMorgan Chase et les autres banques de consommation de ne pas en faire assez pour communiquer à ses clients l’assouplissement de certaines règles sur les frais de découvert pendant l’épidémie de coronavirus.

Dimon a rétorqué que la banque avait accueilli les clients qui avaient fait des demandes d’exemption de frais de découvert éligibles et que la banque ne rembourserait pas les milliards qu’elle a collectés dans ces frais en 2020.