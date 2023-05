Tom Williams | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, témoigne lors de l’audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines intitulée Surveillance annuelle des plus grandes banques des nations, à Hart Building le 22 septembre 2022.

JPMorgan Chase Le PDG Jamie Dimon a déclaré mardi qu’il était peu probable que sa banque acquière un autre prêteur en difficulté après son acquisition de First Republic par l’intermédiaire du gouvernement.

« Peu probable », a été la réponse sèche de Dimon à un actionnaire qui a posé des questions sur les acquisitions lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la banque basée à New York.

L’agitation dans les banques de taille moyenne provoquée par l’effondrement de la Silicon Valley Bank en mars montre que le simple respect des exigences réglementaires ne suffit pas, a ajouté Dimon.

Les investisseurs de la plus grande banque américaine en termes d’actifs ont parsemé Dimon et ses managers de questions sur la stratégie de la banque, les positions sur les questions politiques brûlantes et l’utilisation d’outils d’IA, dont ChatGPT, entre autres sujets.