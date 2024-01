Jamie Dimon dit que Trump “n’avait pas tort” sur des questions critiques et lance un avertissement à la campagne de Biden sur l’étiquette MAGA

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a salué la manière dont l’ancien président Donald Trump a géré l’économie, l’immigration, la Chine et d’autres questions dans une interview cette semaine.

Dimon a fait ces commentaires en défendant les électeurs de “MAGA” lors d’une interview avec “Squawk Box” de CNBC mercredi.

“Quand les gens disent ‘MAGA’, ils pensent en fait aux gens qui votent pour Trump, et ils pensent qu’ils votent – ​​ils en font essentiellement des boucs émissaires, que vous êtes comme lui. Mais je ne pense pas qu’ils votent. pour Trump en raison de ses valeurs familiales”, a déclaré Dimon à propos de l’ancien président.

Dimon a hésité à approuver pleinement le discours de Trump sur des sujets sensibles, mais a déclaré qu’il était clair que de nombreux électeurs ont trouvé la valeur de son premier mandat de président.

“Je n’aime pas la façon dont il a dit des choses sur le Mexique […] mais il n’avait pas tort sur certaines de ces questions critiques, et c’est pourquoi ils votent pour lui”, a déclaré Dimon à CNBC. “Je pense que les gens devraient être un peu plus respectueux envers nos concitoyens.”

“Je veux dire, vraiment, pouvons-nous simplement arrêter ce genre de choses et grandir et traiter les autres avec respect et les écouter un peu ?” il a continué. “Je pense que ces propos négatifs sur MAGA vont nuire à la campagne électorale de Biden.”

Ce n’est que le dernier commentaire de Dimon sur les problèmes économiques auxquels sont confrontés les citoyens à travers le pays.

Dimon a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il n’était pas convaincu que la Réserve fédérale puisse parvenir à un atterrissage en douceur à la suite de sa campagne de hausse des taux la plus agressive depuis les années 1980.

Mardi, lors d’une interview exclusive sur “Matins avec Maria”, Dimon a mis en garde contre la possibilité d’un récession imminente tout en comparant la situation financière à la période de turbulences d’il y a 50 ans, lorsque le pays a enduré une décennie de forte inflation.

“Je regarde beaucoup de choses et j’oublie un instant les modèles économiques, 2 000 milliards de dollars de déficit budgétaire, la loi sur les infrastructures et l’IRA, l’économie verte, la remilitarisation du monde, la restructuration du commerce sont tous inflationnistes. ” il a dit à l’animatrice Maria Bartiromo . “Et cela me ressemble un peu plus aux années 1970.”

