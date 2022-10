Jamie Dimon dit que Musk devrait “nettoyer Twitter”, fait écho aux préoccupations des robots

Dans une interview CNBC lors de la conférence JPM Techstars à Londres qui a été diffusée mardi, Dimon a fait écho aux préoccupations de Musk concernant le nombre de comptes de spam sur Twitter, et a déclaré que la société devrait donner aux utilisateurs plus de contrôle sur ses algorithmes de recommandation.

Musk n’a pas caché ses inquiétudes concernant les faux comptes sur Twitter. Dans une déclaration d’avril annonçant son intention d’acheter la société, Musk a parlé de “vaincre le spam bot et d’authentifier tous les vrais humains”. Il a déclaré qu’il souhaitait également rendre l’algorithme de classement de Twitter open source et promouvoir la liberté d’expression sur la plate-forme.

“Pourquoi Twitter ne peut-il pas savoir qui vous êtes lorsque vous montez à bord, afin qu’ils puissent éliminer tous ces gens sur la place publique qui sont des robots et des e-mails et des trucs comme ça?” dit Dimon.

Le costume a fait l’objet d’un rapport par le Wall Street Journal qui a déclaré que Musk et Dimon ne s’étaient jamais entendus. Selon le Journal, les efforts du couple pour arranger les choses n’ont pas fonctionné, et JPMorgan s’est depuis longtemps éloigné de Tesla et Musk.

Lundi, cependant, Dimon a fait l’éloge de Musk. “À mon avis, Elon est très intelligent”, a-t-il déclaré.