Jamie Dimon dit que l’inflation érode la richesse des consommateurs pourrait provoquer une récession l’année prochaine

JPMorgan Chase Le PDG Jamie Dimon a déclaré que l’inflation pourrait faire basculer l’économie américaine dans la récession l’année prochaine.

Alors que les consommateurs et les entreprises sont actuellement en bonne forme, cela pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps, a déclaré Dimon mardi sur “Squawk Box” de CNBC. Les consommateurs ont 1,5 billion de dollars d’économies excédentaires grâce aux programmes de relance en cas de pandémie et dépensent 10% de plus qu’en 2021, a-t-il déclaré.

“L’inflation érode tout ce que je viens de dire, et ce billion et demi de dollars s’épuisera vers le milieu de l’année prochaine”, a déclaré Dimon. Cela “pourrait très bien faire dérailler l’économie et provoquer une récession légère ou dure dont les gens s’inquiètent”.

Dimon, 66 ans, dirige la banque basée à New York depuis 2006. Sous sa direction, JPMorgan est devenue la plus grande banque américaine en termes d’actifs alors qu’elle a résisté à la crise financière de 2008, à ses conséquences et à la pandémie de coronavirus de 2020.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.