« Ce qui s’est passé, c’est que le consommateur a tellement d’argent qu’il rembourse ses prêts sur carte de crédit, ce qui est bien », a déclaré Dimon. « Leur bilan est en excellent état, en excellent état – enroulé, prêt à partir et ils commencent à dépenser de l’argent. Les consommateurs ont 2 000 milliards de dollars en plus de liquidités dans leurs comptes chèques qu’ils n’en avaient avant Covid. »

De nombreux Américains ont reçu trois séries de chèques de relance et des allocations de chômage améliorées depuis le début de la pandémie, aidant à prévenir une vague de défauts de paiement attendue l’année dernière. Ils ont économisé environ 30% de leurs chèques de relance à chaque tour et ont récemment investi plus d’argent dans le remboursement de la dette, a déclaré la CFO Jennifer Piepszak.

Les dépenses de consommation en cartes de débit et de crédit sont revenues à leurs niveaux d’avant la pandémie, selon Piepszak, malgré une baisse des dépenses de voyage et de divertissement. Ces catégories devraient rebondir à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner, contribuant à une reprise globale de la demande de prêts au second semestre 2021, a-t-elle déclaré.

Les mesures de relance du gouvernement, ainsi que l’amélioration des taux d’emploi et l’arrivée des vaccins au début de cette année, ont été citées comme des raisons pour lesquelles les banques ont commencé à libérer une partie des dizaines de milliards de dollars de réserves pour pertes sur prêts qu’elles ont constituées l’année dernière. JPMorgan a libéré 5,2 milliards de dollars de réserves au premier trimestre, le plus grand signe à ce jour que le secteur bancaire américain s’attend désormais à avoir moins de pertes sur prêts qu’il ne le craignait.

Une chose similaire s’est produite pour les entreprises, a déclaré Dimon. Les grandes entreprises ont pu retirer leurs prêts bancaires après avoir levé des fonds sur les marchés des actions ou des titres à revenu fixe, tandis que les petites entreprises ont profité du programme de protection des chèques de paie du gouvernement.

« Nous pensons [companies] ont quelque chose comme 2 billions de dollars de trésorerie excédentaire dans les bilans », a déclaré Dimon.« Lorsqu’ils lèvent des fonds sur les marchés publics, ils peuvent rembourser des prêts aux banques. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle concernant la demande de crédit, c’est en fait une bonne nouvelle. «

JPMorgan a réussi à absorber environ 20% de tous les nouveaux dépôts entrant dans les banques au cours de l’année écoulée, selon Mike Mayo, un analyste bancaire chevronné chez Wells Fargo. Cependant, cela en a fait une victime de son propre succès, à certains égards.

L’afflux de gisements – sans endroits pour les déployer – ajoute de la pression aux efforts de JPMorgan pour rester dans ses contraintes réglementaires internationales. La société se rapproche des limites de l’effet de levier alors que les exemptions temporaires de la Réserve fédérale expirent, ont averti les gestionnaires, obligeant la banque à lever plus de capitaux.

« Lorsqu’une banque est contrainte par l’effet de levier, cela réduit la valeur marginale de tout dépôt », a déclaré Piepszak aux analystes lors d’une conférence téléphonique. « Les régulateurs devraient se demander si exiger des banques qu’elles détiennent des capitaux supplémentaires pour une croissance supplémentaire des dépôts est le bon résultat. »

La dynamique a fait que le ratio prêts / dépôts de JPMorgan a chuté à 44% au premier trimestre, contre 57% il y a un an.

« Il y a certainement une énigme de dépôt chez JPMorgan », a déclaré Mayo. « Construire une franchise pour collecter des dépôts et ne pas être en mesure de monétiser pleinement la valeur de ces dépôts n’est pas optimal. »

