Jamie Dimon déchire le test de résistance de la Fed comme une “façon terrible de gérer” le système financier

Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, n’a pas mâché ses mots en ce qui concerne le processus réglementaire qui a forcé sa banque à suspendre ses rachats d’actions.

Interrogé jeudi par l’analyste bancaire vétéran Betsy Graseck de Morgan Stanley sur le récent test de résistance de la Réserve fédérale, Dimon a lancé une série de critiques sur l’exercice annuel, qui a été mis en œuvre après que la crise financière de 2008 a failli chavirer l’économie mondiale.

“Nous ne sommes pas d’accord avec le test de résistance”, a déclaré Dimon. “C’est incohérent. Ce n’est pas transparent. C’est trop volatil. C’est fondamentalement capricieux, arbitraire.”

JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d’actifs, s’efforce de générer plus de capital pour l’aider à se conformer aux résultats du test de la Fed. Le mois dernier, l’augmentation constante des exigences de capital dans le cadre du test a frappé les plus grandes institutions financières mondiales, obligeant la banque basée à New York à geler son dividende. Alors que Citigroup a fait une annonce similaire, des rivaux tels que Goldman Sachs et Wells Fargo ont augmenté les paiements des investisseurs.

Selon le scénario hypothétique de l’examen, JPMorgan devait perdre environ 44 milliards de dollars alors que les marchés s’effondraient et que le chômage augmentait, a déclaré Dimon. Il a essentiellement appelé ce chiffre superposé jeudi, affirmant que sa banque continuerait à gagner de l’argent en cas de ralentissement.

Après la publication des résultats du deuxième trimestre de JPMorgan, la société a dévoilé une série d’autres mesures qu’elle prend pour gérer le capital, notamment en interrompant temporairement les rachats d’actions. Cette décision, en particulier, n’a pas été bien accueillie par les investisseurs, car l’action n’a pas été aussi bon marché depuis des années.

Les actions de la banque ont chuté de près de 5 %, atteignant un nouveau creux de 52 semaines.