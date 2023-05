Jamie Dimon de JPM met en garde contre la panique du marché alors que les États-Unis approchent de la défaillance

Jamie Dimon, président et chef de la direction de JPMorgan Chase and Company, témoigne devant une audience du Sénat sur les banques, le logement et les affaires urbaines sur la « surveillance annuelle des plus grandes banques du pays », à Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 22 septembre 2022.

JPMorgan Chase Le PDG Jamie Dimon a déclaré jeudi que les marchés seraient saisis de panique alors que les États-Unis s’approchent d’un éventuel défaut de paiement sur leur dette souveraine.

Un défaut réel serait « potentiellement catastrophique » pour le pays, a déclaré Dimon à Bloomberg dans une interview télévisée. Dimon a déclaré qu’il s’attend à ce que le pire scénario soit évité, car les législateurs seront obligés de répondre à une inquiétude croissante.

« Plus vous vous en approcherez, plus vous aurez de panique » sous la forme de volatilité des marchés boursiers et de bouleversements des bons du Trésor, a-t-il déclaré.

Dimon a rejoint une foule de personnalités du monde des affaires et de responsables de l’administration faisant de sombres prédictions sur les conséquences de ne pas relever ou suspendre le plafond de la dette américaine et de permettre à la plus grande économie du monde de faire défaut sur ses obligations. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que l’idée que le pays pourrait faire défaut devrait être « impensable » et conduirait à un désastre économique.

« Si cela arrive à ce point de panique, les gens doivent réagir, nous l’avons déjà vu », a déclaré Dimon.

Mais « c’est une très mauvaise idée, car la panique devient quelque chose qui n’est pas bon », a-t-il ajouté. « Cela pourrait affecter d’autres marchés dans le monde. »